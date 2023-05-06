Врач рассказала, чем может кончиться путешествие без дорожной подушки для шеи
Невролог Мирошник: Путешествие без подушки для шеи приведёт к мышечному зажиму
Во время длительных перелётов и переездов, когда человек сидит на протяжении нескольких часов, стоит пользоваться подушкой для шеи, иначе может возникнуть мышечный зажим. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-невролог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Елена Мирошник.
"Для шеи [при использовании подушки] есть опора, и мышечный корсет расслабляется, а за ним и воротниковая зона, то есть трапецевидные мышцы, грудные мышцы. Таким образом, не происходит сильного мышечного зажима, что приведёт к миофасциальному синдрому или даже миозитам, если это длительные и достаточно частые переезды", — отметила она.
По словам врача, подушка помогает расслабиться шейно-воротниковой зоне. Всё дело в определённой форме, которая напоминает букву С.
"Определённых правил по использованию нет. [Необходимо] выбрать себе [подушку] по степени жёсткости, потому что они есть пожёстче, есть помягче, и пользоваться ею при переездах и в путешествиях", — заключила Мирошник.
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