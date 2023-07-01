10 секс-трендов, жертвами которых так и хочется стать
От виртуальной реальности до полигамии — знакомимся с самыми актуальными тенденциями половой жизни в этом сезоне. И не забываем о защите, даже если кажется, что она не нужна.
То, что ещё вчера входило в списки интимных табу, сегодня доступно широким массам. Пробовать или нет — решать вам, но прочитать об этом как минимум увлекательно.
1. Секс-игрушки с дистанционным управлением
Фото © Freepik / halayalex
Эти устройства помогают партнёрам доставить друг другу удовольствие даже на расстоянии. Скорость и интенсивность их работы можно регулировать, а разнообразие размеров и форм позволит подобрать подходящий гаджет даже самым привередливым.
2. Эротические видеочаты
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Популярность откровенных видеотрансляций, которые позволяют пользователям взаимодействовать с актрисами в режиме онлайн, продолжает расти. Но сегодня это не только про актрис: технология активно используется и в сервисах для реальных знакомств. Главный плюс — анонимность, которую ценят те, кто не готов проявлять свою сексуальность перед первым встречным сразу в очном формате.
3. Этическая полигамия
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Вы договариваетесь с партнёром, что у вас могут быть отношения на стороне. Проще говоря, это согласованная измена. Сюда же относится и свингерство, когда вы меняетесь партнёрами для секса с другой парой. Как в частном порядке, так и на тематических вечеринках.
4. Осознанность
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Речь не об использовании презервативов, а о концентрации на своих ощущениях и эмоциональной связи с партнёром. Вы полностью отдаётесь половому акту, не думая ни о чём другом. И главное — не достижение оргазма, а удовольствие от самого процесса.
5. Виртуальная реальность
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VR-технологии уже много лет применяются в порноиндустрии, но теперь их всё чаще используют в парах и даже соло. На это в том числе повлиял и рост популярности метавселенных, где люди создают свои онлайн-аватары. Виртуальная реальность помогает исследовать мир секса максимально конфиденциально.
6. Аудиоэротика
Кадр из видео © YouTube / SOLY ASMR
Прослушивание аудиозаписей с эротическими историями, разговорами и просто фантазиями — один из самых быстрорастущих трендов. Аудиоэротику делают как на любительском уровне (у себя дома), так и в профессиональных студиях. Такие записи можно найти на всех популярных подкаст-платформах.
7. Без проникновения
Фото © Freepik / gpointstudio
Поцелуи, прикосновения, массаж и оральный секс — набор активностей, которые подходят для этой практики. Очевидные плюсы — снижение вероятности нежелательной беременности и риска половых инфекций.
8. Нишевые порносайты
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Эти ресурсы ориентированы на специфические интересы и фетиши, позволяя пользователям исследовать свои фантазии безопасным способом. К тому же здесь можно пообщаться с единомышленниками и найти себе партнёра для исполнения заветных желаний в реальной жизни.
9. Секс-терапия
Кадр из фильма © "Мистер и миссис Смит", режиссёр Даг Лайман, сценарист Саймон Кинберг / Kinopoisk.ru
Секс-консультации направлены на решение проблем в постели. К ним всё чаще прибегают пары, которые испытывают сложности в интимной жизни. Профессиональный сексопатолог помогает определить их причины и разработать стратегии для улучшения ситуации.
10. Методички
Фото © Freepik / alexvolot
"Руководства по сексу" популярны как никогда. Это отличный способ погрузиться в тему, прежде чем приступать к практике. В интимной жизни всегда найдутся нюансы, о которых вы даже не подозревали, и лучше узнать о них заранее.
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Кадр из трейлера © "Претенденты", режиссёр Лука Гуаданьино, сценарист Justin Kuritzkes / Kinopoisk.ru