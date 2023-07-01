10 секс-трендов, жертвами которых так и хочется стать

То, что ещё вчера входило в списки интимных табу, сегодня доступно широким массам. Пробовать или нет — решать вам, но прочитать об этом как минимум увлекательно.

1. Секс-игрушки с дистанционным управлением

Эти устройства помогают партнёрам доставить друг другу удовольствие даже на расстоянии. Скорость и интенсивность их работы можно регулировать, а разнообразие размеров и форм позволит подобрать подходящий гаджет даже самым привередливым.

2. Эротические видеочаты

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Популярность откровенных видеотрансляций, которые позволяют пользователям взаимодействовать с актрисами в режиме онлайн, продолжает расти. Но сегодня это не только про актрис: технология активно используется и в сервисах для реальных знакомств. Главный плюс — анонимность, которую ценят те, кто не готов проявлять свою сексуальность перед первым встречным сразу в очном формате.

3. Этическая полигамия

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Вы договариваетесь с партнёром, что у вас могут быть отношения на стороне. Проще говоря, это согласованная измена. Сюда же относится и свингерство, когда вы меняетесь партнёрами для секса с другой парой. Как в частном порядке, так и на тематических вечеринках.

4. Осознанность

Речь не об использовании презервативов, а о концентрации на своих ощущениях и эмоциональной связи с партнёром. Вы полностью отдаётесь половому акту, не думая ни о чём другом. И главное — не достижение оргазма, а удовольствие от самого процесса.

5. Виртуальная реальность

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VR-технологии уже много лет применяются в порноиндустрии, но теперь их всё чаще используют в парах и даже соло. На это в том числе повлиял и рост популярности метавселенных, где люди создают свои онлайн-аватары. Виртуальная реальность помогает исследовать мир секса максимально конфиденциально.

6. Аудиоэротика

Кадр из видео © YouTube / SOLY ASMR

Прослушивание аудиозаписей с эротическими историями, разговорами и просто фантазиями — один из самых быстрорастущих трендов. Аудиоэротику делают как на любительском уровне (у себя дома), так и в профессиональных студиях. Такие записи можно найти на всех популярных подкаст-платформах.

7. Без проникновения

Поцелуи, прикосновения, массаж и оральный секс — набор активностей, которые подходят для этой практики. Очевидные плюсы — снижение вероятности нежелательной беременности и риска половых инфекций.

8. Нишевые порносайты

Эти ресурсы ориентированы на специфические интересы и фетиши, позволяя пользователям исследовать свои фантазии безопасным способом. К тому же здесь можно пообщаться с единомышленниками и найти себе партнёра для исполнения заветных желаний в реальной жизни.

9. Секс-терапия

Кадр из фильма © "Мистер и миссис Смит", режиссёр Даг Лайман, сценарист Саймон Кинберг / Kinopoisk.ru

Секс-консультации направлены на решение проблем в постели. К ним всё чаще прибегают пары, которые испытывают сложности в интимной жизни. Профессиональный сексопатолог помогает определить их причины и разработать стратегии для улучшения ситуации.

10. Методички