Как приготовить настойки в домашних условиях: 5 обалденно вкусных и простых рецептов
Зная рецепт любимого алкогольного коктейля, можно реже ходить в бар и чаще приглашать друзей на домашние посиделки. Уверяем, попробовав эти настойки, приготовленные вами, знакомые будут просить добавки снова и снова.
Приготовление домашних настоек — увлекательное и вкусное занятие, позволяющее с пользой раскрыть свою кулинарную креативность и создать радующие вкусовые рецепторы ароматические напитки. О рецептах самых вкусных настоек в домашних условиях рассказал шеф-бармен бара "Собаки в тумане" Руслан Капралов.
Как дома приготовить вишнёвую настойку
Как приготовить алкогольную настойку. Фото © Shutterstock
Вам понадобится:
- Вишня без косточки — 1,5 кг.
- Сахар — 400–500 г.
- Водка — 1 литр.
Залейте часть свежей вишни водкой, чтобы напиток полностью покрывал ягоды. Закройте ёмкость крышкой и поставьте на две недели в тёмное прохладное место. К настоянной вишне добавьте оставшуюся часть ягод, засыпьте сахаром, перемешайте и снова поставьте в прохладное место без света. Через четыре дня отожмите ягоды через марлю, процедите образовавшийся сок с настойкой и разлейте по бутылкам. Готово!
Смородиновая настойка в домашних условиях
Самые простые и вкусные рецепты настоек в домашних условиях. Фото © Freepik / timolina
Ингредиенты:
- Смородина — 800 г.
- Вода — 400 мл.
- Сахар — 500 г.
- Водка — 1 литр.
Смешайте воду, ягоды смородины и сахар в одной ёмкости и поставьте на плиту. Варите около пяти минут до полного растворения сахара, а после остывания смеси добавьте в неё водку. Оставьте на две-три недели. По истечении срока отфильтруйте получившуюся настойку и разлейте по бутылкам.
Малиновая настойка — как приготовить
Рецепты алкогольных настоек в домашних условиях. Фото © Freepik / stockking
Ингредиенты:
- Малина — 2 кг.
- Вода — 250 мл.
- Сахар — 250 г.
- Водка — 1 литр.
Ягоды малины нужно смешать с водкой, плотно закрыть крышкой и убрать в тёмное и прохладное место на четыре дня. По истечении срока — отделить жидкость от ягод. Потом смешать воду и сахар в кастрюле, довести до кипения и полного растворения сахара. Дать получившемуся сиропу остыть и влить его в малиновый спирт при непрерывном помешивании. Будущую настойку поместить в прохладное место на две-три недели. После разлить по бутылкам.
Простой рецепт бородинской настойки
Как в домашних условиях сварить вкусную настойку: пошаговая инструкция. Фото © Freepik
Вам понадобится:
- Свежий хлеб или бородинские сухари — 240 г.
- Водка — 3 литра.
- Сахар — 150 г.
- Тмин — 110 г.
- Кориандр — 12 г.
Чтобы приготовить эту настойку, необходимо смешать в одной ёмкости кориандр, тмин, сахар и хлеб, всё после залить алкоголем. Потом убрать ёмкость на трое суток — чем больше раствор будет настаиваться, тем слабее будет запах хлеба и ярче нотки пряностей. После процедите смесь через марлю. Чтобы избежать появления в напитке мякиша, не отжимайте влажный хлеб. Разлейте напиток по бутылкам и наслаждайтесь вкусом.
Облепиховая настойка с мёдом в домашних условиях
Рецепты самых вкусных настоек, которые можно приготовить самим. Фото © Shutterstock
Вам понадобится:
- Мёд — 100 г.
- Вода — 600 мл.
- Облепиха — свежая или замороженная, 500 г.
- Водка — 800 мл.
Если хотите приготовить эту настойку в домашних условиях, то вот вам простой рецепт. Залейте ягоды облепихи водой и водкой, оставьте настаиваться на 20 дней. Полученную смесь нужно будет отфильтровать, протерев ягоду через сито. Часть будущей настойки подогрейте и растворите в ней мёд. Потом необходимо вылить медовый концентрат в основной настой и оставить еще на три-четыре дня. Затем разлейте по бутылкам и угощайте друзей и близких. Приятного аппетита!