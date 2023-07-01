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1 июля, 12:00

Как приготовить настойки в домашних условиях: 5 обалденно вкусных и простых рецептов

Зная рецепт любимого алкогольного коктейля, можно реже ходить в бар и чаще приглашать друзей на домашние посиделки. Уверяем, попробовав эти настойки, приготовленные вами, знакомые будут просить добавки снова и снова.

Приготовление домашних настоек — увлекательное и вкусное занятие, позволяющее с пользой раскрыть свою кулинарную креативность и создать радующие вкусовые рецепторы ароматические напитки. О рецептах самых вкусных настоек в домашних условиях рассказал шеф-бармен бара "Собаки в тумане" Руслан Капралов.

Как дома приготовить вишнёвую настойку

Как приготовить алкогольную настойку. Фото © Shutterstock

Как приготовить алкогольную настойку. Фото © Shutterstock

Вам понадобится:

  • Вишня без косточки 1,5 кг.
  • Сахар 400–500 г.
  • Водка 1 литр.

Залейте часть свежей вишни водкой, чтобы напиток полностью покрывал ягоды. Закройте ёмкость крышкой и поставьте на две недели в тёмное прохладное место. К настоянной вишне добавьте оставшуюся часть ягод, засыпьте сахаром, перемешайте и снова поставьте в прохладное место без света. Через четыре дня отожмите ягоды через марлю, процедите образовавшийся сок с настойкой и разлейте по бутылкам. Готово!

Смородиновая настойка в домашних условиях

Самые простые и вкусные рецепты настоек в домашних условиях. Фото © Freepik / timolina

Самые простые и вкусные рецепты настоек в домашних условиях. Фото © Freepik / timolina

Ингредиенты:

  • Смородина 800 г.
  • Вода 400 мл.
  • Сахар 500 г.
  • Водка 1 литр.

Смешайте воду, ягоды смородины и сахар в одной ёмкости и поставьте на плиту. Варите около пяти минут до полного растворения сахара, а после остывания смеси добавьте в неё водку. Оставьте на две-три недели. По истечении срока отфильтруйте получившуюся настойку и разлейте по бутылкам.

Малиновая настойка — как приготовить

Рецепты алкогольных настоек в домашних условиях. Фото © Freepik / stockking

Рецепты алкогольных настоек в домашних условиях. Фото © Freepik / stockking

Ингредиенты:

  • Малина 2 кг.
  • Вода250 мл.
  • Сахар 250 г.
  • Водка 1 литр.

Ягоды малины нужно смешать с водкой, плотно закрыть крышкой и убрать в тёмное и прохладное место на четыре дня. По истечении срока — отделить жидкость от ягод. Потом смешать воду и сахар в кастрюле, довести до кипения и полного растворения сахара. Дать получившемуся сиропу остыть и влить его в малиновый спирт при непрерывном помешивании. Будущую настойку поместить в прохладное место на две-три недели. После разлить по бутылкам.

Простой рецепт бородинской настойки

Как в домашних условиях сварить вкусную настойку: пошаговая инструкция. Фото © Freepik

Как в домашних условиях сварить вкусную настойку: пошаговая инструкция. Фото © Freepik

Вам понадобится:

  • Свежий хлеб или бородинские сухари 240 г.
  • Водка 3 литра.
  • Сахар 150 г.
  • Тмин 110 г.
  • Кориандр 12 г.

Чтобы приготовить эту настойку, необходимо смешать в одной ёмкости кориандр, тмин, сахар и хлеб, всё после залить алкоголем. Потом убрать ёмкость на трое суток — чем больше раствор будет настаиваться, тем слабее будет запах хлеба и ярче нотки пряностей. После процедите смесь через марлю. Чтобы избежать появления в напитке мякиша, не отжимайте влажный хлеб. Разлейте напиток по бутылкам и наслаждайтесь вкусом.

Облепиховая настойка с мёдом в домашних условиях

Рецепты самых вкусных настоек, которые можно приготовить самим. Фото © Shutterstock

Рецепты самых вкусных настоек, которые можно приготовить самим. Фото © Shutterstock

Вам понадобится:

  • Мёд 100 г.
  • Вода 600 мл.
  • Облепиха свежая или замороженная, 500 г.
  • Водка 800 мл.

Если хотите приготовить эту настойку в домашних условиях, то вот вам простой рецепт. Залейте ягоды облепихи водой и водкой, оставьте настаиваться на 20 дней. Полученную смесь нужно будет отфильтровать, протерев ягоду через сито. Часть будущей настойки подогрейте и растворите в ней мёд. Потом необходимо вылить медовый концентрат в основной настой и оставить еще на три-четыре дня. Затем разлейте по бутылкам и угощайте друзей и близких. Приятного аппетита!

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Freepik

Елизавета Терешкова
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