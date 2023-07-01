Как приготовить настойки в домашних условиях: 5 обалденно вкусных и простых рецептов

Приготовление домашних настоек — увлекательное и вкусное занятие, позволяющее с пользой раскрыть свою кулинарную креативность и создать радующие вкусовые рецепторы ароматические напитки. О рецептах самых вкусных настоек в домашних условиях рассказал шеф-бармен бара "Собаки в тумане" Руслан Капралов.

Как дома приготовить вишнёвую настойку

Как приготовить алкогольную настойку. Фото © Shutterstock

Вам понадобится: Вишня без косточки — 1,5 кг.

Сахар — 400–500 г.

Водка — 1 литр.

Залейте часть свежей вишни водкой, чтобы напиток полностью покрывал ягоды. Закройте ёмкость крышкой и поставьте на две недели в тёмное прохладное место. К настоянной вишне добавьте оставшуюся часть ягод, засыпьте сахаром, перемешайте и снова поставьте в прохладное место без света. Через четыре дня отожмите ягоды через марлю, процедите образовавшийся сок с настойкой и разлейте по бутылкам. Готово!

Смородиновая настойка в домашних условиях

Самые простые и вкусные рецепты настоек в домашних условиях. Фото © Freepik / timolina

Ингредиенты: Смородина — 800 г.

Вода — 400 мл.

Сахар — 500 г.

Водка — 1 литр.

Смешайте воду, ягоды смородины и сахар в одной ёмкости и поставьте на плиту. Варите около пяти минут до полного растворения сахара, а после остывания смеси добавьте в неё водку. Оставьте на две-три недели. По истечении срока отфильтруйте получившуюся настойку и разлейте по бутылкам.

Малиновая настойка — как приготовить

Рецепты алкогольных настоек в домашних условиях. Фото © Freepik / stockking

Ингредиенты: Малина — 2 кг.

Вода — 250 мл.

— Сахар — 250 г.

Водка — 1 литр.

Ягоды малины нужно смешать с водкой, плотно закрыть крышкой и убрать в тёмное и прохладное место на четыре дня. По истечении срока — отделить жидкость от ягод. Потом смешать воду и сахар в кастрюле, довести до кипения и полного растворения сахара. Дать получившемуся сиропу остыть и влить его в малиновый спирт при непрерывном помешивании. Будущую настойку поместить в прохладное место на две-три недели. После разлить по бутылкам.

Простой рецепт бородинской настойки

Как в домашних условиях сварить вкусную настойку: пошаговая инструкция. Фото © Freepik

Вам понадобится: Свежий хлеб или бородинские сухари — 240 г.

Водка — 3 литра.

Сахар — 150 г.

Тмин — 110 г.

Кориандр — 12 г.

Чтобы приготовить эту настойку, необходимо смешать в одной ёмкости кориандр, тмин, сахар и хлеб, всё после залить алкоголем. Потом убрать ёмкость на трое суток — чем больше раствор будет настаиваться, тем слабее будет запах хлеба и ярче нотки пряностей. После процедите смесь через марлю. Чтобы избежать появления в напитке мякиша, не отжимайте влажный хлеб. Разлейте напиток по бутылкам и наслаждайтесь вкусом.

Облепиховая настойка с мёдом в домашних условиях

Рецепты самых вкусных настоек, которые можно приготовить самим. Фото © Shutterstock

Вам понадобится: Мёд — 100 г.

Вода — 600 мл.

Облепиха — свежая или замороженная, 500 г.

Водка — 800 мл.