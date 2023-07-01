Медведи, зубры и фламинго: 7 мест России, где можно посмотреть и подружиться с дикими животными

Дикий мир может вызывать у нас самые разные чувства: страх и умиление, желание заботиться или скрыться от опасности. Но человек всегда испытывает любопытство к поведению животных. Для их изучения сегодня необязательно идти в городской зоопарк. На территории РФ есть немало охраняемых зон, где звери живут на больших естественных природных участках под наблюдением экологов, биологов и зоотехнологов. Тюлени, олени и медведи, даже яркие фламинго — всех их, как оказалось, можно увидеть, не выезжая из России.

Ферма "Русский страус", Подмосковье

Знакомство с животными можно начать с фермы "Русский страус". Фото © ТАСС / Игорь Генералов

Знакомство с животными можно начать с фермы "Русский страус" — здесь живут кролики, козы, овцы, фазаны, гуси. А ещё самые большие птицы в мире, сразу два вида — африканские страусы и австралийские эму. Они местные звёзды, и под присмотром экскурсовода к ним можно подойти, познакомиться — и даже угостить лакомствами.

Территория фермы занимает три гектара, тут хорошо развита инфраструктура. В "Русский страус" приезжают отмечать семейные праздники, корпоративы и тимбилдинги. Здесь нередко проходят творческие мероприятия как для школьников, так и для взрослых. В кафе подают омлеты из страусиных яиц, их даже можно приготовить самому — для этого посетите местную кулинарную школу, там рассказывают секреты необычного блюда.

Недалеко от "Русского страуса" находится Успенская церковь, построенная, согласно открытым источникам, в середине XVI века. Её конструкция выполнена в популярном в то время "палатном" архитектурном стиле: неидеальная прямоугольная форма стен, четырёхсторонний расписанный свод вместе с массивным алтарём создают необычное впечатление. Храм до сих пор функционирует.

Киты в бухте Нагаева и Охотском море, Магаданская область

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Рядом с Магаданом находится хорошо обустроенная бухта Нагаева. Её считают одной из лучших якорных стоянок в Охотском море. Тем лучше для фанатов китов — отсюда удобно начать своё путешествие за огромными млекопитающими.

Бухта получила своё название от основателя российской морской картографии Алексея Нагаева, который много лет изучал Охотское море, составил его подробную карту. Он и стал первооткрывателем бухты. Сейчас на её побережье находится ухоженная набережная с лаконичным белым маяком, возвышающимся над окрестностями. Здесь же есть парк и сквер со знаменитой скульптурой разукрашенного металлического мамонта.

Чтобы увидеть живых китов, нужно арендовать лодку и выйти в бухту Нагаева. Иногда гиганты заплывают и сюда, но лучше не отказывать себе в удовольствии и двигаться дальше, к Охотскому морю. Желающие могут приобрести туры местных компаний, чтобы изучить историю моря. Есть туры с отправлением из Магадана, в ходе круиза вы посетите Ямские острова, Шантарский архипелаг и многие другие интересные точки маршрута. В июле-августе киты накапливают жир на зиму, поэтому в этот промежуток их можно увидеть с более высокой вероятностью. Кроме китов в "море Охотников" встречаются зубатки, нерпы, трепанги, касатки и другие животные.

Фламинго в Самурской роще, Дагестан

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Найти настоящий тропический лес с реликтовыми растениями можно в Дагестане. В Самурской роще (её также называют Лиановым лесом) растут настоящие лианы и обитают редкие животные, которые больше нигде в России не встречаются. Например, тут можно встретить жёлтых бабочек — махаонов и подалирий, а ещё орланов, пеликанов и околоводную султанскую курицу, а также редчайших кавказскую выдру и болотную рысь. В реке Самур, что рядом, водятся судаки, щуки и форель.

Также на всей территории рощи расположены небольшие озерца, в которых обитают каспийские раки. Они, а ещё водоросли и моллюски, и привлекают изящных розовых фламинго, которые поселились здесь не так давно. Счастливые посетители рощи могут увидеть их, но подходить близко не стоит, птицы достаточно пугливы.

Медведи у Двухюрточного озера, Камчатка

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Камчатка недаром славится невероятными ландшафтами — вулканы, гейзеры и даже ледники соседствуют друг с другом, образуя нечто удивительное. Суровый полуостров облюбовали многие необычные животные — это и горностаи с росомахами, лоси с оленями и толсторогие снежные бараны.

Одна из необычных фаунистических локаций Камчатского края — Двухюрточное озеро. Сюда на нерест приплывают нерки — представители семейства лососёвых. Ярко-красные рыбы привлекают бурых хищников. Медведи приходят на рыбалку, чтобы набраться сил к северной зиме. Охотиться им здесь не составляет труда: нерки буквально выпрыгивают из воды в притоках озера и на мелководье.

Добраться до берегов озера можно исключительно на вертолёте из посёлка Козыревск недалеко от Петропавловска-Камчатского. Хотя туристов бывает не так много, на месте есть обустроенная база отдыха, предусмотрены меры безопасного наблюдения за бурыми медведями. На севере озера можно увидеть потухший Олений вулкан. Его высота достигает 1000 метров.

Приокско-Террасный заповедник с зубрами, Московская область

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Пространство площадью 50 квадратных километров находится на левом берегу Оки. Это один из старейших биосферных заповедников России, который был основан в 1945 году. Сейчас носит имя выдающегося зоолога и зоотехника Михаила Заблоцкого, своего основателя. Учёный занимался разведением зубров, их поведением и особенностями восстановления.

Благодаря ему в заповеднике уже в конце 40-х годов поселились первые парнокопытные великаны. Несмотря на относительно небольшую территорию, вместе с зубрами сейчас здесь живут ещё более 150 видов птиц и 50 видов млекопитающих: ондатры, желтогорлые мыши, пятнистые олени, кабаны, и также косули, зайцы-русаки, серые и зелёные дятлы, чёрные дрозды, снегири, чижи и зарянки.

Чтобы добраться в заповедник с зубрами, нужно отправиться из Москвы в Серпухов, затем сесть на один из городских автобусов и доехать до остановки "Заповедник". Также сюда удобно добраться на личном транспорте или такси, такая дорога займёт около двух часов.

Увидеть главную достопримечательность этого леса можно только в сопровождении гида. Детям и взрослым предлагают мастер-классы по живописи, а ещё специальные экскурсии по экотропам, в том числе высотным. Также на территории заповедника находится научный центр.

Питомник "Белая руна" с хаски, Карелия

Фото © ТАСС / Роман Храмовник

Всеми любимые северо-восточные собаки смогли отлично акклиматизироваться в Карелии. Убедиться в этом можно, приехав в "Белую руну", питомник в одноимённом урочище Сортавальского района. Здесь живут 40 собак и их друзья — белки, совы, еноты и кролики. Питомцы привиты, за ними ухаживают любящие хозяева. Посетители могут пообщаться с голубоглазыми пёсиками, пофотографироваться с ними и даже прокатиться в собачьей упряжке. Территория урочища живописна, тут приятно проводить время с друзьями и близкими.

Рядом с "Белой руной" находится горный парк "Рускеала" — необычное место с пещерами, мраморным каньоном и невероятными пейзажами. Для отдыха обустроены несколько кафе с разными кухнями, в которых можно остановиться на привал. Чтобы попасть в знаковые места Северного Приладожья, нужно проехать около пяти-шести часов вдоль Ладожского озера. Сделать это можно на личном автомобиле или такси. Питомник находится в семи километрах от парка и от посёлка Рюттю.

Природный парк "Олений", Липецкая область

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А этот памятник природы носит имя другого видного учёного, доктора биологических наук и профессора Юрия Лихацкого. Он занимался популяризацией диких копытных животных и был одним из учредителей парка. Сегодня на равнинной территории можно встретить европейских муфлонов и косуль, благородных и пятнистых оленей. Кроме того, здесь разводят вятских лошадей, аборигенную примитивную породу Кировской области и Удмуртии.