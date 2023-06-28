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28 июня, 18:19

Платёжная карта для иностранцев появится в России к концу года

Решетников: Запуск виртуальной карты "Мир" для интуристов ожидается к концу года

По предварительным подсчётам Минэкономразвития РФ, электронная платёжная карта для иностранцев в России будет запущена к концу 2023 года. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании по развитию туризма, которое проводит президент России Владимир Путин.

Министр пояснил, что виртуальная карта позволит иностранным путешественникам оплачивать туры в Россию, а по приезде они смогут получить её.

"В третьем чтении принят закон о запуске электронной карты туриста. Спасибо депутатам Госдумы за совместную проработку вопроса. <...> Рассчитываем, что уже в четвёртом квартале такая возможность появится", — сказал глава МЭР.

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Ранее на совещании Максим Решетников сообщил, что Минэкономразвития прорабатывает вопрос постройки аэропорта в Карачаево-Черкесии.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Александр Юнашев
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