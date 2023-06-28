Турпоток в 2022 году принёс Санкт-Петербургу 370 млрд рублей

В прошлом году сфера туризма принесла Санкт-Петербургу 370 миллиардов рублей, город занимает одну из ведущих позиций в стране по темпам восстановления турпотока. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на заседании правительства в Смольном, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"В первой половине этого года количество туристов в Петербурге превысило четыре миллиона человек. Это на 10% выше показателей прошлого года, когда туризм принёс в экономику города около 370 миллиардов рублей", — сообщил губернатор, отметив, что это неплохие деньги для Северной столицы.

Глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев рассказал, что основную часть гостей города составляют соотечественники. Более половины всего турпотока (51%) — те, кто путешествует семьями, с детьми, что в перспективе обеспечит возвратные визиты. Только за последний период доля повторных поездок в город поднялась с 25 до 40%. Также часто приезжает молодёжь. При этом активно развивается промышленный, медицинский и патриотический туризм, разрабатываются новые маршруты.