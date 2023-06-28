Заячий остров в Петербурге на два дня станет центром Арктики

Арктический салон на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге пройдёт в этом году с 25 по 27 августа. Как пишет газета "Петербургский дневник", ожидается обширная деловая и культурно-познавательная программа.

На Заячьем острове создадут десять своеобразных полярных станций и пять тематических зон, где для каждого будет много интересного и полезного. К примеру, на станции "Арктический туризм" гости мероприятия смогут ближе познакомиться с историей, жизнью и достопримечательностями регионов Арктической зоны России, а также выбрать понравившийся маршрут, чтобы отправиться в путешествие на Север.

Для максимального погружения посетителей мероприятия в атмосферу Арктики в одной из зон будут установлены айсберг и ледокол.