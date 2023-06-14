На ПМЭФ обсудили стремительное таяние Российской Арктики

Арктика тает намного быстрее, чем ранее предполагали учёные, заявил депутат Госдумы и посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что сегодня российская часть Арктики находится в очень хрупком состоянии. И в то же время она имеет огромный потенциал.

"Там мы можем много чего увидеть, наработать и понять, как всё быстро меняется. По оценкам, определённое время назад проблем не было видно. Сегодня Арктика тает в три раза быстрее, чем предполагали учёные. Мы говорим о том, что проблема на самом деле существует", — цитирует Фетисова РИА ФАН.

Депутат отметил, что для решения проблемы Арктики понадобится консолидация усилий нескольких стран. Любое промедление приведёт к катастрофе.

"Я всегда говорил, что пандемия нас многому научила. Испугались все и начали обращать внимание на здравоохранение. Я могу сказать, что экологическая катастрофа не будет иметь возможности никакой вакцины. Это приведёт к тому, что мы можем и не справиться", — предостерёг Фетисов.

Политик также обратил внимание на проблему дефицита воды в мире. Сейчас она есть более чем в 100 странах, и у России есть возможность закрыть эту потребность. Для этого "нужно думать, каким образом мы будем взаимодействовать с остальным миром".