На ПМЭФ обсудили стремительное таяние Российской Арктики
Фетисов на ПМЭФ-2023 поднял актуальную тему экологии и дефицита воды в мире
Арктика тает намного быстрее, чем ранее предполагали учёные, заявил депутат Госдумы и посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он отметил, что сегодня российская часть Арктики находится в очень хрупком состоянии. И в то же время она имеет огромный потенциал.
"Там мы можем много чего увидеть, наработать и понять, как всё быстро меняется. По оценкам, определённое время назад проблем не было видно. Сегодня Арктика тает в три раза быстрее, чем предполагали учёные. Мы говорим о том, что проблема на самом деле существует", — цитирует Фетисова РИА ФАН.
Депутат отметил, что для решения проблемы Арктики понадобится консолидация усилий нескольких стран. Любое промедление приведёт к катастрофе.
"Я всегда говорил, что пандемия нас многому научила. Испугались все и начали обращать внимание на здравоохранение. Я могу сказать, что экологическая катастрофа не будет иметь возможности никакой вакцины. Это приведёт к тому, что мы можем и не справиться", — предостерёг Фетисов.
Политик также обратил внимание на проблему дефицита воды в мире. Сейчас она есть более чем в 100 странах, и у России есть возможность закрыть эту потребность. Для этого "нужно думать, каким образом мы будем взаимодействовать с остальным миром".
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