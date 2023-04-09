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9 апреля, 07:39

Эль-Ниньо отступил: Почему Мировой океан нагревается и чем это грозит человечеству

Учёные: Температура Мирового океана достигла рекорда в 21,1 градуса

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В апреле этого года температура на поверхности Мирового океана составила 21,1 градуса, тем самым побит рекорд в 21 градус, зафиксированный в 2016 году. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на учёных из Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa) США.

Климатологи предупредили, что это приведёт к ещё большему количеству штормов и ускорит таяние ледников. Три последних года рост температуры воды сдерживался похолоданием в центре и на востоке Тихого океана, такое явление получило название "Ла-Нинья". Его сменило потепление экваториальных вод Эль-Нинья, что может сильно сказаться на климате, рассказали специалисты.

Если сейчас нагревается поверхность океана, то в скором времени всё больше тепла начнёт проникать в его глубины, уверены учёные. По их мнению, причина происходящего кроется в вырубке лесов и сжигании топлива, что увеличивает выбросы парниковых газов.

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Ранее сообщалось, что площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 миллиона квадратных километров. Этот показатель является минимальным за 44 года спутниковых наблюдений.

Татьяна Миссуми
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