Эль-Ниньо отступил: Почему Мировой океан нагревается и чем это грозит человечеству

В апреле этого года температура на поверхности Мирового океана составила 21,1 градуса, тем самым побит рекорд в 21 градус, зафиксированный в 2016 году. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на учёных из Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa) США.

Климатологи предупредили, что это приведёт к ещё большему количеству штормов и ускорит таяние ледников. Три последних года рост температуры воды сдерживался похолоданием в центре и на востоке Тихого океана, такое явление получило название "Ла-Нинья". Его сменило потепление экваториальных вод Эль-Нинья, что может сильно сказаться на климате, рассказали специалисты.

Если сейчас нагревается поверхность океана, то в скором времени всё больше тепла начнёт проникать в его глубины, уверены учёные. По их мнению, причина происходящего кроется в вырубке лесов и сжигании топлива, что увеличивает выбросы парниковых газов.