Лёд вокруг Антарктиды растаял до рекордно низкого уровня в истории наблюдений

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 миллиона квадратных километров. Этот показатель является минимальным за 44 года спутниковых наблюдений, сообщает газета The Guardian.

По информации издания, это третий антирекорд с 25 февраля прошлого года, когда льды, окаймляющие самый южный континент, занимали 1,92 миллиона квадратных километров. 15 февраля этого года ледяное кольцо растаяло до 1,91 миллиона квадратных километров, а к 25 февраля уменьшилось до 1,79 миллиона.

"Мы видим меньше льда повсюду. Это циркумполярное событие", — приводит газета слова эксперта по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса.

Истончение морского ледяного пояса Антарктиды усиливает воздействие штормов на шельфовые ледники, таяние которых грозит повышением уровня Мирового океана. При этом особое опасение у специалистов вызывает ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, известный как ледник "Судного дня", его таяние может привести к повышению уровня Мирового океана на полметра.

"Мы не хотим терять морской лёд там, где есть эти уязвимые шельфовые ледники", — заявил океанограф и климатолог из Университета Нового Южного Уэльса Мэтт Инглэнд.

А специалист из Университета Монаша Ариан Пэрич сообщила, что снижение площади морского льда на Южном полюсе согласуется со всеми климатическими моделями, которые предполагают глобальное потепление, — "на этот счёт существует широкий консенсус".