Леднику "Судного дня" спрогнозировали потерю айсберга

От стремительно разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде однажды отколется айсберг, но точную дату пока назвать сложно. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин.

"Мы можем сказать с уверенностью, что он отколется, но мы не знаем, когда", — пояснил эксперт в беседе с РИА "Новости".

Эксперт также отметил, что для уменьшения темпов повышения уровня Мирового океана необходим переход на безуглеродную энергетику.