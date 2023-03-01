Леднику "Судного дня" спрогнозировали потерю айсберга
Климатолог Кокорин заявил, что от ледника "Судного дня" отколется айсберг
От стремительно разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде однажды отколется айсберг, но точную дату пока назвать сложно. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин.
"Мы можем сказать с уверенностью, что он отколется, но мы не знаем, когда", — пояснил эксперт в беседе с РИА "Новости".
Эксперт также отметил, что для уменьшения темпов повышения уровня Мирового океана необходим переход на безуглеродную энергетику.
Ранее Лайф писал о предупреждении учёных о последствиях для океана от таяния ледника "Судного дня". Специалисты обнаружили, что тёплая вода проникает в трещины и другие отверстия в нижней части ледяной глыбы, в связи с чем она тает со скоростью 30 метров в год.
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