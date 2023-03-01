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1 марта, 04:04

Леднику "Судного дня" спрогнозировали потерю айсберга

Климатолог Кокорин заявил, что от ледника "Судного дня" отколется айсберг

От стремительно разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде однажды отколется айсберг, но точную дату пока назвать сложно. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин.

"Мы можем сказать с уверенностью, что он отколется, но мы не знаем, когда",пояснил эксперт в беседе с РИА "Новости".

Океан поднимется на три метра: Климатолог рассказал, когда растает ледник "Судного дня"

Океан поднимется на три метра: Климатолог рассказал, когда растает ледник "Судного дня"

Эксперт также отметил, что для уменьшения темпов повышения уровня Мирового океана необходим переход на безуглеродную энергетику.

Ранее Лайф писал о предупреждении учёных о последствиях для океана от таяния ледника "Судного дня". Специалисты обнаружили, что тёплая вода проникает в трещины и другие отверстия в нижней части ледяной глыбы, в связи с чем она тает со скоростью 30 метров в год.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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