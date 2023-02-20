Океан поднимется на три метра: Климатолог рассказал, когда растает ледник "Судного дня"

Ледник Туэйтса и другие, входящие в группу находящихся в Западной Антарктиде, растают уже в XXII веке. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин. Он уточнил, что таяние этого комплекса поднимет уровень Мирового океана на три метра.

"Конечно, это не XXI век. В XXII веке таяние западных антарктических шельфовых ледников, их очень много, может повысить уровень Мирового океана на три метра", — рассказал Кокорин РИА "Новости.

Учитывая наихудший сценарий развития событий, можно предположить подъём уровня океана и на пять метров, отметил учёный. Он уточнил, что на это способны повлиять все факторы, включая воздействие человека и тепловое расширение воды. Климатолог считает, что глобальное потепление удастся остановить на уровне плюс 2–2,5 градуса Цельсия относительно доиндустриальной эпохи. Но для этого необходимо, чтобы все страны достигли углеродной нейтральности до конца этого века. Тогда темпы повышения уровня Мирового океана можно будет снизить, добавил Кокорин.

Ранее научный журнал Nature писал, что ледник Туэйтса, который в СМИ называют ледником "Судного дня", стремительно тает из-за повышения температуры воды.