Учёные предупредили о последствиях для океана от таяния ледника "Судного дня"

Стремительное таяние ледника Туэйтса в Западной Антарктиде из-за роста температуры воды грозит повышением уровня Мирового океана на полметра. По словам учёных, это может дестабилизировать состояние соседних ледников, таяние которых повысит уровень воды на три метра. Выводы исследователей опубликованы в научном журнале Nature.

Габариты данного ледника сопоставимы с размером штата Флорида. В научной среде его называют ледником "Судного дня". Специалисты обнаружили, что тёплая вода проникает в трещины и другие отверстия в нижней части ледяной глыбы, в связи с чем она тает со скоростью 30 метров в год.

Один из авторов исследования — эксперт из Корнеллского университета Бритни Шмидт — подчеркнула, что вопрос таяния ледника Туэйтса — "это то, чем мы все должны быть очень обеспокоены". Полное крушение Туэйтса может привести к повышению уровня моря более чем на 70 сантиметров, чего будет достаточно, чтобы затопить множество городов.