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28 июня, 18:10

В России остался всего один регион без аэропорта, но скоро это изменится

Минэкономразвития прорабатывает вопрос постройки аэропорта в Карачаево-Черкессии

Вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкессии прорабатывается Минэкономразвития РФ вместе с остальными заинтересованными сторонами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма, которое проводится лично президентом России Владимиром Путиным.

"Карачаево-Черкесия — единственный регион СКФО, где нет своего аэропорта. Прорабатываем вопрос его создания вместе с субъектом и частным инвестором. Чтобы туристам было комфортно добираться и до Архыза, и до Домбая", сказал он.

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Ранее днём Путин прибыл в Дербент, где и проводит совещание по развитию туризма. В рамках командировки президент осмотрел легендарную персидскую цитадель Нарын-Кала. Позже глава государства посетил мечеть Джума, где ему подарили Коран.

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Юрий Лысенко
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