В России остался всего один регион без аэропорта, но скоро это изменится

Вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкессии прорабатывается Минэкономразвития РФ вместе с остальными заинтересованными сторонами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма, которое проводится лично президентом России Владимиром Путиным.

"Карачаево-Черкесия — единственный регион СКФО, где нет своего аэропорта. Прорабатываем вопрос его создания вместе с субъектом и частным инвестором. Чтобы туристам было комфортно добираться и до Архыза, и до Домбая", — сказал он.