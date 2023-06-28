В России остался всего один регион без аэропорта, но скоро это изменится
Минэкономразвития прорабатывает вопрос постройки аэропорта в Карачаево-Черкессии
Вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкессии прорабатывается Минэкономразвития РФ вместе с остальными заинтересованными сторонами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма, которое проводится лично президентом России Владимиром Путиным.
"Карачаево-Черкесия — единственный регион СКФО, где нет своего аэропорта. Прорабатываем вопрос его создания вместе с субъектом и частным инвестором. Чтобы туристам было комфортно добираться и до Архыза, и до Домбая", — сказал он.
Ранее днём Путин прибыл в Дербент, где и проводит совещание по развитию туризма. В рамках командировки президент осмотрел легендарную персидскую цитадель Нарын-Кала. Позже глава государства посетил мечеть Джума, где ему подарили Коран.