Путин отчитал кабмин за задержку с отменой НДС для туроператоров

Туроператоры всё ещё не освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию туризма в Дагестане.

"Между тем обращаю внимание и законодателей, и правительства: целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идёт об освобождении туроператоров от уплаты НДС", — заявил российский лидер.