Путин отчитал кабмин за задержку с отменой НДС для туроператоров
Путин: Туроператоры до сих не освобождены от уплаты НДС
Туроператоры всё ещё не освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию туризма в Дагестане.
"Между тем обращаю внимание и законодателей, и правительства: целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идёт об освобождении туроператоров от уплаты НДС", — заявил российский лидер.
Ранее днём Путин прибыл в Дербент, где проводит совещание по развитию туризма. В рамках поездки президент осмотрел легендарную персидскую цитадель Нарын-Кала и заслушал информацию о развитии туризма в регионе. Позже глава государства посетил мечеть Джума, где ему в качестве подарка преподнесли Коран.