"Договорились!": Путина позвали попариться в хаммам XVII века в Дагестане

Президенту России Владимиру Путину в рамках его рабочей поездки в Дербент рассказали про хаммам XVII века. Сопровождавший лидера главный архитектор Дербента Иса Магомедов отметил, что хаммам действующий и в древней бане можно попариться хоть сегодня.