"Договорились!": Путина позвали попариться в хаммам XVII века в Дагестане
Путина пригласили в действующий хаммам XVII века в Дагестане
Президенту России Владимиру Путину в рамках его рабочей поездки в Дербент рассказали про хаммам XVII века. Сопровождавший лидера главный архитектор Дербента Иса Магомедов отметил, что хаммам действующий и в древней бане можно попариться хоть сегодня.
Владимиру Путину рассказали про хаммам XVII века. Видео © t.me / SHOT
"Договорились!" — ответил российский лидер.
В ходе визита в Дагестан Путин также осмотрел легендарную персидскую цитадель Нарын-Кала в Дербенте и заслушал информацию о развитии туризма в регионе. Позже президент посетил мечеть Джума, где ему в качестве подарка преподнесли Коран.
Напомним, у президента в Дагестане запланирована встреча с главой республики Сергеем Меликовым и ряд других мероприятий. Но главное мероприятие в ходе командировки Путина — совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.