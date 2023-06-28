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28 июня, 17:26

"Договорились!": Путина позвали попариться в хаммам XVII века в Дагестане

Путина пригласили в действующий хаммам XVII века в Дагестане

Президенту России Владимиру Путину в рамках его рабочей поездки в Дербент рассказали про хаммам XVII века. Сопровождавший лидера главный архитектор Дербента Иса Магомедов отметил, что хаммам действующий и в древней бане можно попариться хоть сегодня.

Владимиру Путину рассказали про хаммам XVII века. Видео © t.me / SHOT

"Договорились!" — ответил российский лидер.

В ходе визита в Дагестан Путин также осмотрел легендарную персидскую цитадель Нарын-Кала в Дербенте и заслушал информацию о развитии туризма в регионе. Позже президент посетил мечеть Джума, где ему в качестве подарка преподнесли Коран.

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Напомним, у президента в Дагестане запланирована встреча с главой республики Сергеем Меликовым и ряд других мероприятий. Но главное мероприятие в ходе командировки Путина — совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

Обложка ©

SHOT

Ирина Фальке
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