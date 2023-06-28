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28 июня, 11:42

Путин вылетает в Дагестан

Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что Путин вылетает в Дагестан

Президент России Владимир Путин вылетел в Дагестан, всю вторую половину дня он будет работать там. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идёт по плану", сказал он.

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Напомним, в Дагестане Владимир Путин проведёт совещание по вопросам туризма и развития региона. Также президент встретится с главой республики Сергеем Меликовым.

Матвей Константинов
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