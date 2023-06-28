Президент России Владимир Путин вылетел в Дагестан, всю вторую половину дня он будет работать там. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идёт по плану", — сказал он.