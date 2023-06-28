Путин вылетает в Дагестан
Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что Путин вылетает в Дагестан
Президент России Владимир Путин вылетел в Дагестан, всю вторую половину дня он будет работать там. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идёт по плану", — сказал он.
Напомним, в Дагестане Владимир Путин проведёт совещание по вопросам туризма и развития региона. Также президент встретится с главой республики Сергеем Меликовым.