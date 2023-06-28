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28 июня, 10:42

Путин едет в Дагестан

Песков сообщил о визите Путина в Дагестан для проведения совещания по туризму

Президент РФ Владимир Путин прибудет сегодня в Дагестан, где запланировано совещание по вопросам туризма и развития региона. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавляя, что также назначена встреча с главой республики Сергеем Меликовым.

"Президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Он проведёт совещание", — пояснил представитель Кремля.

По его словам, у президента в планах и другие мероприятия в Дагестане, но о них общественность известят чуть позже.

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Напомним, в прошлом году стало известно, что в Дагестане на побережье Каспийского моря построят курортный комплекс на площади в 200 гектаров с отелями на 30 тысяч номеров, который станет аналогом Сочи.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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