Путин едет в Дагестан

Президент РФ Владимир Путин прибудет сегодня в Дагестан, где запланировано совещание по вопросам туризма и развития региона. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавляя, что также назначена встреча с главой республики Сергеем Меликовым.

"Президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Он проведёт совещание", — пояснил представитель Кремля.

По его словам, у президента в планах и другие мероприятия в Дагестане, но о них общественность известят чуть позже.