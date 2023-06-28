Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где проведёт совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Визит главы государства совпал с празднованием Курбан-байрама, или праздника жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа — паломничества к святым местам.

Помимо совещания по туризму, у Путина в Дагестане запланирована встреча с главой Республики Сергеем Меликовым, а также ряд других мероприятий.