Путин прибыл в Дербент, где проведёт совещание по развитию туризма
Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где проведёт совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Визит главы государства совпал с празднованием Курбан-байрама, или праздника жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа — паломничества к святым местам.
Помимо совещания по туризму, у Путина в Дагестане запланирована встреча с главой Республики Сергеем Меликовым, а также ряд других мероприятий.
Напомним, в прошлом году стало известно, что в Дагестане на побережье Каспийского моря построят курортный комплекс на площади в 200 гектаров с отелями на 30 тысяч номеров, который станет аналогом Сочи.