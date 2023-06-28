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28 июня, 15:12

Путин прибыл в Дербент, где проведёт совещание по развитию туризма

Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где проведёт совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Визит главы государства совпал с празднованием Курбан-байрама, или праздника жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа — паломничества к святым местам.

Помимо совещания по туризму, у Путина в Дагестане запланирована встреча с главой Республики Сергеем Меликовым, а также ряд других мероприятий.

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Напомним, в прошлом году стало известно, что в Дагестане на побережье Каспийского моря построят курортный комплекс на площади в 200 гектаров с отелями на 30 тысяч номеров, который станет аналогом Сочи.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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