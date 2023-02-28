Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата от волка
Мальчик из Дагестана Ахмед Ахмедов посмертно награждён медалью за спасение шестилетнего брата от волка. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Ахмедова Ахмеда Магомедовича — учащегося муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Кидеринская средняя общеобразовательная школа имени Магомедова Саидбега Магомедовича", Республика Дагестан (посмертно)", — говорится в документе.
Напомним, летом прошлого года в районе села Кидеро Цунтинского района Дагестана волки напали на трёх мальчиков в возрасте от 6 до 9 лет. Одного из них — девятилетнего Ахмеда — хищник утащил в лес и загрыз. Первый, на кого накинулся волк, был шестилетний Абубакар, и именно Ахмед спас младшего брата, переключив внимание зверя на себя.
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