Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата от волка

Напомним, летом прошлого года в районе села Кидеро Цунтинского района Дагестана волки напали на трёх мальчиков в возрасте от 6 до 9 лет. Одного из них — девятилетнего Ахмеда — хищник утащил в лес и загрыз. Первый, на кого накинулся волк, был шестилетний Абубакар, и именно Ахмед спас младшего брата, переключив внимание зверя на себя.