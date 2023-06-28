Путину в Дагестане подарили Коран
Президент РФ Владимир Путин во время посещения мечети Джума в Дагестане получил в подарок Коран. Он принял священную книгу и заявил, что Россия глубоко уважает её и религиозные чувства мусульман.
Путину в Дагестане подарили Коран. Видео © LIFE
"Это святыня для мусульман, и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и ещё говорят, что это не преступление", — отметил глава государства.
Он напомнил, что эта норма прописана в Конституции и 282-й статье Уголовного кодекса РФ. Преступления по отношению к Корану является неуважением и разжиганием межконфессиональной розни, сказал Путин и пообещал, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
Ранее сегодня у мечети в центре Стокгольма был сожжён Коран. Полиция дала своё согласие. Сделал это 37-летний Салван Момика, назвав сожжение Корана "актом демократии". Сенатор Ковитиди заявила, что сжигание священной книги мусульман говорит о нравственной деградации Швеции.
LIFE