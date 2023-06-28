Президент РФ Владимир Путин во время посещения мечети Джума в Дагестане получил в подарок Коран. Он принял священную книгу и заявил, что Россия глубоко уважает её и религиозные чувства мусульман.

Путину в Дагестане подарили Коран. Видео © LIFE

"Это святыня для мусульман, и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и ещё говорят, что это не преступление", — отметил глава государства.