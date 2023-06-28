Сенатор уличила в лицемерии европейцев, одобривших публичное сожжение Корана
Сенатор Ковитиди: Сжигание Корана говорит о нравственной деградации Стокгольма
Допустив акцию публичного сожжения Корана, Швеция бросила вызов всему мусульманскому миру. Такое заявление сделала Ольга Ковитиди, сенатор и член Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
"Разрешение, данное властями Швеции на осуществление надругательства над священной для всех мусульман книгой — Кораном — было дано в один из главных праздников исламской религии — Курбан-байрам, что свидетельствует о полной моральной и нравственной деградации Стокгольма", — сообщила Ковитиди в беседе с RT.
Парламентарий назвала сожжение священной книги открытым актом вандализма, которой одобрен молчаливым согласием представителей европейского общества. Она подчеркнула, что множество россиян возмущены этой ситуацией.
Сегодня стало известно, что полиция Стокгольма разрешила проведение очередной демонстрации с cожжением Корана, которое хотят устроить рядом с главной мечетью города сегодня, то есть в первый день одного из священных праздников мусульман — Курбан-байрама. Напомним, в январе политик Расмус Палудан публично сжёг копию Корана у мечети в Копенгагене и у здания Посольства Турции в Дании. Оскорбительным поступком возмутились мусульмане в России и во всём мире. А Кадыров назвал его религиозным террористом. Всё это осложнило путь Швеции в НАТО. Президент республики Реджеп Эрдоган призвал Стокгольм больше не ждать поддержки Анкары по вопросу приёма в альянс, поскольку Турция планирует рассмотреть раздельно заявки Швеции и Финляндии.
ТАСС / Михаил Терещенко