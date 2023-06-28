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Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 15:18

Сенатор уличила в лицемерии европейцев, одобривших публичное сожжение Корана

Сенатор Ковитиди: Сжигание Корана говорит о нравственной деградации Стокгольма

Допустив акцию публичного сожжения Корана, Швеция бросила вызов всему мусульманскому миру. Такое заявление сделала Ольга Ковитиди, сенатор и член Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

"Разрешение, данное властями Швеции на осуществление надругательства над священной для всех мусульман книгой — Кораном — было дано в один из главных праздников исламской религии — Курбан-байрам, что свидетельствует о полной моральной и нравственной деградации Стокгольма", — сообщила Ковитиди в беседе с RT.

Парламентарий назвала сожжение священной книги открытым актом вандализма, которой одобрен молчаливым согласием представителей европейского общества. Она подчеркнула, что множество россиян возмущены этой ситуацией.

Путин: Поджигатель Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе
Путин: Поджигатель Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе

Сегодня стало известно, что полиция Стокгольма разрешила проведение очередной демонстрации с cожжением Корана, которое хотят устроить рядом с главной мечетью города сегодня, то есть в первый день одного из священных праздников мусульман — Курбан-байрама. Напомним, в январе политик Расмус Палудан публично сжёг копию Корана у мечети в Копенгагене и у здания Посольства Турции в Дании. Оскорбительным поступком возмутились мусульмане в России и во всём мире. А Кадыров назвал его религиозным террористом. Всё это осложнило путь Швеции в НАТО. Президент республики Реджеп Эрдоган призвал Стокгольм больше не ждать поддержки Анкары по вопросу приёма в альянс, поскольку Турция планирует рассмотреть раздельно заявки Швеции и Финляндии.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Юрий Лысенко
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