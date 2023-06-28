Сенатор уличила в лицемерии европейцев, одобривших публичное сожжение Корана

Допустив акцию публичного сожжения Корана, Швеция бросила вызов всему мусульманскому миру. Такое заявление сделала Ольга Ковитиди, сенатор и член Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

"Разрешение, данное властями Швеции на осуществление надругательства над священной для всех мусульман книгой — Кораном — было дано в один из главных праздников исламской религии — Курбан-байрам, что свидетельствует о полной моральной и нравственной деградации Стокгольма", — сообщила Ковитиди в беседе с RT.