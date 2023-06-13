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13 июня, 17:21

Путин: Поджигатель Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе

<p>Никита Журавель. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sledkom_vlg/888" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Волгоградской области</a></p>

Никита Журавель. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Волгоградской области

Волгоградского студента, который публично сжёг Коран у мечети по заказу украинских спецслужб, отправят в колонию в мусульманском регионе России, сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с военкорами. Отметим, что ранее дело Никиты Журавеля передали в Чечню.

"Отбывать наказание [Журавель] будет, как было заявлено министром юстиции [Константином Чуйченко], в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением", — сказал Путин.

"Мы исправим его": Десятки чеченцев собрались у СИЗО, куда доставили поджигателя Корана из Волгограда

"Мы исправим его": Десятки чеченцев собрались у СИЗО, куда доставили поджигателя Корана из Волгограда

Напомним, 20 мая в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана возле мечети. Никита Журавель признался, что действовал по заданию СБУ. Ему обещали 10 тысяч рублей. Также озвучивалась версия, что к преступлению могут быть причастны люди, связанные с беглым экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*. По решению главы СК РФ Александра Бастрыкина, делом Журавеля займутся чеченские следователи.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Наталья Исакова
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