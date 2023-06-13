Путин: Поджигатель Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе
Никита Журавель. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Волгоградской области
Волгоградского студента, который публично сжёг Коран у мечети по заказу украинских спецслужб, отправят в колонию в мусульманском регионе России, сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с военкорами. Отметим, что ранее дело Никиты Журавеля передали в Чечню.
"Отбывать наказание [Журавель] будет, как было заявлено министром юстиции [Константином Чуйченко], в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением", — сказал Путин.
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Напомним, 20 мая в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана возле мечети. Никита Журавель признался, что действовал по заданию СБУ. Ему обещали 10 тысяч рублей. Также озвучивалась версия, что к преступлению могут быть причастны люди, связанные с беглым экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*. По решению главы СК РФ Александра Бастрыкина, делом Журавеля займутся чеченские следователи.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.