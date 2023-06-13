Путин: Поджигатель Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе

Волгоградского студента, который публично сжёг Коран у мечети по заказу украинских спецслужб, отправят в колонию в мусульманском регионе России, сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с военкорами. Отметим, что ранее дело Никиты Журавеля передали в Чечню.