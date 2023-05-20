Стало известно, кто мог устроить провокацию с сожжением Корана в Волгограде

Устроить провокацию с сожжением Корана возле мечети в Волгограде могли люди, которые связаны с бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

На связь с людьми Понамарёва указывает то, что в первую очередь видео с сожжением появилось именно в одном из источников подконтрольных ему каналов. Ролик был создан с целью разобщить многонациональное российское общество на фоне проведения спецоперации на Украине. Правоохранительные органы разыскивают провокатора и устанавливают его предполагаемого куратора.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинскими солдатами, которые разжигали костёр священной книгой мусульман. Он пообещал обязательно найти и наказать "героя" ролика, подчеркнув, что кара настигнет всех, кто решит глумиться над Священным Писанием. Позднее дипломат Мария Захарова предрекла трагедию Украине из-за религиозной войны.