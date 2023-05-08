Два человека приговорены к смертной казни в Иране за сжигание Корана

В Иране приговорили двух человек к смертной казни. Приговор уже приведён в исполнение, сообщило местное агентство Tasnim, ссылаясь на пресс-центр судебной власти страны.

Указывается, что Садролла Фазели-Заре и Юсеф Мехрдад с помощью иранского телефонного и французского виртуального номера создали 15 интернет-сообществ и 20 каналов. Там они занимались атеистической и антиисламской пропагандой, оскорбляли священные для мусульман понятия и личности. Также иранские правоохранители нашли видеодоказательства со сжиганием Корана.

"На основании вынесенного приговора к казни приговорены Садролла Фазели-Заре по обвинению в оскорблении Пророка, вероотступничестве, богохульстве в отношении матери Пророка, осквернении Корана путём сожжения, оскорблении священных понятий и публикации частных фото других лиц без их на то согласия и Юсеф Мехрдад по обвинению в оскорблении Пророка, а также религиозных и исламских понятий", — указывается в публикации.