Сожжение Корана и изгнание монахов: Захарова предрекла трагедию Украине из-за религиозной войны

"Затеянный киевским режимом новый этап религиозной войны на Украине, конечно, ни к чему хорошему не приведёт. Последствия будут трагическими", — сказала дипломат на брифинге.

Захарова жёстко высказалась и о сожжении Корана украинскими военными и попытке выселить священнослужащих УПЦ из Киево-Печерской лавры. Она заметила, что депортация православных монахов из их святых мест, лишение их возможности доступа к святыням — это не единичные случаи, а системные. Они не остановятся на этом, они пойдут дальше, уверена представитель МИД.