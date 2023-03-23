Сожжение Корана и изгнание монахов: Захарова предрекла трагедию Украине из-за религиозной войны
Захарова рассказала, к чему приведёт Украину борьба с канонической УПЦ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © VK / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спрогнозировала трагические последствия от нового этапа борьбы киевских властей с канонической Украинской православной церковью (УПЦ).
"Затеянный киевским режимом новый этап религиозной войны на Украине, конечно, ни к чему хорошему не приведёт. Последствия будут трагическими", — сказала дипломат на брифинге.
Захарова жёстко высказалась и о сожжении Корана украинскими военными и попытке выселить священнослужащих УПЦ из Киево-Печерской лавры. Она заметила, что депортация православных монахов из их святых мест, лишение их возможности доступа к святыням — это не единичные случаи, а системные. Они не остановятся на этом, они пойдут дальше, уверена представитель МИД.
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Ранее видео с украинскими солдатами, которые разжигали костёр Кораном, опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал обязательно найти и наказать "героя" ролика, подчеркнув, что кара настигнет всех, кто решит глумиться над Священным Писанием. Позднее Кадыров объявил за бойца награду в 10 млн. А турецкий депутат Ибрагим Айдын назвал атакой на ислам сожжение Корана украинскими военными.