"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 16:54

10 млн за живого, 5 — за мёртвого: Кадыров объявил награду за сжёгшего Коран бойца ВСУ

Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за украинского бойца, который сжёг Коран

<p>Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за украинского военного, который разжигал костёр Кораном. Руководитель республики пообещал пять миллионов рублей за ликвидацию бойца, а за взятие в плен — десять миллионов рублей.

"За ликвидацию этой мрази объявляю награду в пять миллионов рублей. За взятие живым — в два раза больше — десять миллионов рублей. Когда бы это ни произошло — сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объёме", — написал руководитель республики в телеграм-канале.

Кадыров также обратился к преступнику, напомнив, что кара настигнет его рано или поздно, в любом месте, где бы он ни прятался. "Теперь твоя заячья душонка не будет знать покоя", — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров опубликовал видео с десятью украинскими пленными

Кадыров опубликовал видео с десятью украинскими пленными

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и наказать украинских военных, которые разжигали костёр Кораном. Возмутительное видео с солдатами ВСУ он опубликовал у себя в телеграм-канале и подчеркнул, что кара настигнет каждого, кто решит глумиться над Священным Писанием.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Рамзан Кадыров
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Чеченская Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров