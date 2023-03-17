Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за украинского военного, который разжигал костёр Кораном. Руководитель республики пообещал пять миллионов рублей за ликвидацию бойца, а за взятие в плен — десять миллионов рублей.

"За ликвидацию этой мрази объявляю награду в пять миллионов рублей. За взятие живым — в два раза больше — десять миллионов рублей. Когда бы это ни произошло — сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объёме", — написал руководитель республики в телеграм-канале.

Кадыров также обратился к преступнику, напомнив, что кара настигнет его рано или поздно, в любом месте, где бы он ни прятался. "Теперь твоя заячья душонка не будет знать покоя", — подчеркнул глава Чечни.