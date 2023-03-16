Кадыров обратился к мусульманам в ВСУ из-за видео с сожжением Корана украинскими военными

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и наказать украинских военных, которые разжигали костёр Кораном. Возмутительное видео с солдатами ВСУ он опубликовал у себя в телеграм-канале и подчеркнул, что кара настигнет каждого, кто решит глумиться над Священным Писанием.

"Я искренне молюсь, чтобы эта кара была доведена до вас через наших воинов, которые жаждут уничтожить вас больше, чем вы хотите жить. Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать! И я молю Всевышнего Аллаха, чтобы он ускорил ваш неминуемый конец", — написал руководитель республики.

Кадыров считает данный акт украинских военнослужащих демонстрацией их "фашистско-сатанинского нутра". Он также обратился к так называемым мусульманам в рядах ВСУ с вопросом, каково быть на одной стороне с такими "мразями".