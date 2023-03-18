"Атака на ислам": В Турции пришли в ярость из-за сожжения Корана украинскими военными
Турецкий депутат Айдын назвал атакой на ислам сожжение Корана украинскими военными
Депутат от правящей партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын счёл атакой на ислам видео с украинскими военными, которые глумились над Кораном.
"Расцениваю это как провокацию и атаку на нашу религию. Политика нашего президента, как вы видите, нацелена на урегулирование данного конфликта", — заявил депутат.
Политик отметил, что не полностью верит в подлинность ролика из-за массы фейков, распространяющихся в социальных сетях, однако подчеркнул, что, в случае если это действительно правда, инцидент является провокацией наподобие той, что произошла в Швеции.
"Те, кто пошёл на этот шаг, преследуют свои цели", — подчеркнул народный избранник.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинскими солдатами, которые разжигали костёр Кораном. Он пообещал обязательно найти и наказать "героя" ролика, подчеркнув, что кара настигнет всех, кто решит глумиться над Священным Писанием. Позже он объявил за бойца награду.
Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency