Регион

Уведомления отключены

21 мая, 10:07

Делом 19-летнего поджигателя Корана из Волгограда займутся чеченские следователи

Дело в отношении поджигателя Корана в Волгограде передано в СК по Чечне

<p>Никита Журавель. Фото © T.me / <a href="https://t.me/sledcom_press/6861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следком</a> / ЦОС ФСБ</p>

Никита Журавель. Фото © T.me / Следком / ЦОС ФСБ

Следственный комитет по Чеченской Республике займётся расследованием уголовного дела в отношении 19-летнего Никиты Журавеля, устроившего провокацию с сожжением Корана в Волгограде. Об этом сообщили в СК РФ.

"По решению председателя СК России уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих), возбуждённое в Следственном управлении СК России по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в Следственное управление СК России по ЧР", — отметили в ведомстве.

Стало известно, кто мог устроить провокацию с сожжением Корана в Волгограде

Стало известно, кто мог устроить провокацию с сожжением Корана в Волгограде

Ранее Лайф сообщал, что Никита Журавель публично сжёг Коран в Волгограде. По его словам, он выполнял задание СБУ и получил за это 10 тысяч рублей. Мужчина признался, что также снимал военные объекты в России для передачи украинской стороне. Нарушитель задержан.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Чеченская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров