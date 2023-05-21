Делом 19-летнего поджигателя Корана из Волгограда займутся чеченские следователи

Следственный комитет по Чеченской Республике займётся расследованием уголовного дела в отношении 19-летнего Никиты Журавеля, устроившего провокацию с сожжением Корана в Волгограде. Об этом сообщили в СК РФ.

"По решению председателя СК России уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих), возбуждённое в Следственном управлении СК России по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в Следственное управление СК России по ЧР", — отметили в ведомстве.