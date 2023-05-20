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20 мая, 19:48

СК РФ показал видео с подозреваемым в сожжении Корана в Волгограде

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с подозреваемым в сожжении Корана в Волгограде. На них задержанный рассказывает, что приобрёл Коран по заданию СБУ, за что получил вознаграждение — 10 тысяч рублей.

Кадры с подозреваемым в сожжении Корана в Волгограде. Обложка © t.me / Следком / ЦОС ФСБ России

В данный момент по месту жительства подозреваемого проводятся обыски. Известно, что он также причастен к съёмке военных объектов.

Житель Волгограда сжёг Коран по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей

Житель Волгограда сжёг Коран по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей

Ранее Лайф сообщал, что устроить провокацию с Кораном в Волгограде могли люди, которые связаны с экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*. Прежде всего на это указывает то, что видео с сожжением священной книги появилось именно в одном из источников подконтрольных ему каналов.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

t.me / Следком / ЦОС ФСБ России

Оксана Попова
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