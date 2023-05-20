СК РФ показал видео с подозреваемым в сожжении Корана в Волгограде

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с подозреваемым в сожжении Корана в Волгограде. На них задержанный рассказывает, что приобрёл Коран по заданию СБУ, за что получил вознаграждение — 10 тысяч рублей.

Кадры с подозреваемым в сожжении Корана в Волгограде. Обложка © t.me / Следком / ЦОС ФСБ России

В данный момент по месту жительства подозреваемого проводятся обыски. Известно, что он также причастен к съёмке военных объектов.

Ранее Лайф сообщал, что устроить провокацию с Кораном в Волгограде могли люди, которые связаны с экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*. Прежде всего на это указывает то, что видео с сожжением священной книги появилось именно в одном из источников подконтрольных ему каналов.