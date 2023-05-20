Житель Волгограда сжёг Коран по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело после сожжения Корана, которое произошло возле местной мечети. Об этом сообщили в СК.

"В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. Следственными органами во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и МВД России установлен и задержан местный житель Никита Журавель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — отметили в ведомстве.

Следователи рассказали, что мужчина снимал сожжение священной книги на видео, которое позже было размещено на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических операций ВСУ. Подозреваемый совершил такие действия, чтобы оскорбить религиозные чувства, подчеркнули в СК.

В ходе допроса Журавель рассказал, что устроил эту акцию по указанию спецслужб Украины. Ему предлагали вознаграждение — 10 тысяч рублей. После сожжения мужчина передал видео сотруднику СБУ. Кроме того, подозреваемый причастен к съёмке военных объектов. Сейчас по месту его жительства проводятся обыски.

Ранее Лайф сообщал, что устроить провокацию с Кораном в Волгограде могли люди, которые связаны с экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*. Прежде всего на это указывает то, что видео с сожжением священной книги появилось именно в одном из источников подконтрольных ему каналов.