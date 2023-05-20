В Волгограде задержан подозреваемый в сожжении Корана возле мечети

В Волгограде оперативники задержали подозреваемого в сожжении Корана возле местной мечети, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кадры задержания подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде. Видео © Telegram / Правозащитник Алексей Ульянов

"Сегодня был задержан", — рассказал агентству осведомлённый собеседник.

Факт задержания подтвердил и волгоградский правозащитник Алексей Ульянов. В телеграм-канале он опубликовал кадры, на которых видно, что правоохранители поймали мужчину на велосипеде с рюкзаком, а затем ведут его в автомобиль. По всей видимости, задержанный является доставщиком.

Ранее Лайф сообщал, что устроить провокацию с Кораном в Волгограде могли люди, которые связаны с экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*. Прежде всего на это указывает то, что видео с сожжением священной книги появилось именно в одном из источников подконтрольных ему каналов.