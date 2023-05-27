"Мы исправим его": Десятки чеченцев собрались у СИЗО, куда доставили поджигателя Корана из Волгограда

По словам одного из пришедших к изолятору мужчин, горожане собрались здесь, чтобы показать, что они не дадут в обиду традиционные ценности России и ислама и готовы защищать основные религии даже ценой своей жизни. Посягательства Запада на их веру не пройдут, заверил собеседник агентства.

"Мы очень рады, что этого человека передали в нашу республику. Мы исправим его, покажем ему, что он не прав. Никто не будет его ни мучить, ни убивать. Я уверен, что через месяц у него будут совсем другие мысли уже", — заключил мужчина.