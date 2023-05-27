"Мы исправим его": Десятки чеченцев собрались у СИЗО, куда доставили поджигателя Корана из Волгограда
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Журавель доставлен в СИЗО Грозного
Жители Чечни у СИЗО, куда доставили Никиту Журавеля, сжёгшего Коран в Волгограде. Обложка © ТАСС / Елена Афонина
Житель Волгограда Никита Журавель, которого задержали за сожжение Корана по указанию спецслужб Украины, доставлен в СИЗО Грозного в Чечне. Как пишет РИА "Новости", его встретили разгневанные жители региона.
По словам одного из пришедших к изолятору мужчин, горожане собрались здесь, чтобы показать, что они не дадут в обиду традиционные ценности России и ислама и готовы защищать основные религии даже ценой своей жизни. Посягательства Запада на их веру не пройдут, заверил собеседник агентства.
"Мы очень рады, что этого человека передали в нашу республику. Мы исправим его, покажем ему, что он не прав. Никто не будет его ни мучить, ни убивать. Я уверен, что через месяц у него будут совсем другие мысли уже", — заключил мужчина.
Напомним, 20 мая в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана возле мечети. Журавель признался, что действовал по заданию СБУ. Ему обещали 10 тысяч рублей. Также озвучивалась версия, что к преступлению могут быть причастны люди, связанные с беглым экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*. По решению главы СК РФ Александра Бастрыкина, делом Журавеля займутся чеченские следователи.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.