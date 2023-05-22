Волгоградец извинился перед мусульманами мира за сожжение Корана, но был арестован

Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу Никиту Журавеля, который публично сжёг Коран у мечети по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в своём телеграм-канале.

Избрание меры пресечения Никите Журавелю, который сжёг в Волгограде Коран по заданию СБУ. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Волгоградской области

"По ходатайству следственного органа в отношении Никиты Журавеля судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

Поджигатель арестован на два месяца — до 20 июня. Он проходит по статье УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

В зале суда молодой человек назвал свой поступок очень плохим и извинился перед всеми мусульманами мира, заявив, что ему стыдно.