Волгоградец извинился перед мусульманами мира за сожжение Корана, но был арестован
В Волгограде суд отправил под стражу Журавеля, который сжёг Коран по заданию СБУ
Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу Никиту Журавеля, который публично сжёг Коран у мечети по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в своём телеграм-канале.
Избрание меры пресечения Никите Журавелю, который сжёг в Волгограде Коран по заданию СБУ. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Волгоградской области
"По ходатайству следственного органа в отношении Никиты Журавеля судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.
Поджигатель арестован на два месяца — до 20 июня. Он проходит по статье УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих".
В зале суда молодой человек назвал свой поступок очень плохим и извинился перед всеми мусульманами мира, заявив, что ему стыдно.
Напомним, 20 мая в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана возле мечети. Журавель признался, что действовал по заданию СБУ. Ему обещали 10 тысяч рублей. Также озвучивалась версия, что к преступлению могут быть причастны люди, связанные с беглым экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
Telegram / СУ СК РФ по Волгоградской области