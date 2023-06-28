У главной мечети Стокгольма собираются сжечь Коран в Курбан-байрам с разрешения полиции

Полиция Стокгольма разрешила проведение очередной демонстрации с cожжением Корана, которое хотят устроить рядом с главной мечетью города сегодня, то есть в первый день одного из священных праздников мусульман — Курбан-байрама. Об этом в среду сообщает шведская радиостанция Sveriges.

В феврале организаторы акции сожжения Корана перед посольствами Турции и Ирака в Стокгольме обратились в полицию, но правоохранители выступили против. Там объяснили, что эти действия уже вызвали угрозы в адрес страны и это увеличит риск последующих терактов.