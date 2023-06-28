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Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 13:14
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У главной мечети Стокгольма собираются сжечь Коран в Курбан-байрам с разрешения полиции

Полиция Стокгольма разрешила проведение акции с сожжением Корана у мечети

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Полиция Стокгольма разрешила проведение очередной демонстрации с cожжением Корана, которое хотят устроить рядом с главной мечетью города сегодня, то есть в первый день одного из священных праздников мусульман — Курбан-байрама. Об этом в среду сообщает шведская радиостанция Sveriges.

В феврале организаторы акции сожжения Корана перед посольствами Турции и Ирака в Стокгольме обратились в полицию, но правоохранители выступили против. Там объяснили, что эти действия уже вызвали угрозы в адрес страны и это увеличит риск последующих терактов.

Весной суд признал решение стражей порядка "ошибочным". В инстанции заявили, что "для того, чтобы отказать в проведении общественного собрания, оно должно иметь чёткую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности". Сейчас полиция ссылается на решение суда.

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Напомним, в январе политик Расмус Палудан публично сжёг копию Корана у мечети в Копенгагене и у здания Посольства Турции в Дании. Оскорбительным поступком возмутились мусульмане в России и во всём мире. А Кадыров назвал его религиозным террористом. Всё это осложнило путь Швеции в НАТО. Президент республики Реджеп Эрдоган призвал Стокгольм больше не ждать поддержки Анкары по вопросу приёма в альянс, поскольку Турция планирует рассмотреть раздельно заявки Швеции и Финляндии.

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Ирина Фальке
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