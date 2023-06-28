Курбан-байрам, День сердечных объятий, Международный день пирсинга: Какие праздники и приметы 28 июня Сегодня, 28 июня 2023 года, мусульмане начинают отмечать один из главных своих праздников. Также сегодня есть замечательный повод побольше обниматься с близкими и любимыми. А ещё в этот день отмечают праздник настоящие бунтари-математики. 27 июня, 21:01 28 июня 2023 года начинается праздник Курбан-байрам. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Курбан-байрам

Сегодня, 28 июня 2023 года, мусульмане, в том числе в России, начинают отмечать один из своих важнейших праздников — Курбан-байрам. Вот несколько фактов о нём: Арабское название — Ид аль-адха, или праздник жертвоприношения;

Посвящен окончанию хаджа — паломничества в Мекку;

Относится к переходящим праздникам, то есть не имеет фиксированного числа;

Дату высчитывают от Ураза-байрама (21 апреля в 2023-м);

Этот день является нерабочим в странах, где ислам является основной религией;

Также это выходной день в некоторых регионах России.

Курбан-байрам длится три дня, которые в большинстве мусульманских стран являются нерабочими. Совершить жертвоприношение можно в любой из них. Это один из двух главных мусульманских праздников. Он знаменует окончание хаджа, то есть паломничества в Мекку. Приготовленные из мяса жертвенного животного блюда мусульмане едят сами и угощают нуждающихся. Эта традиция связана с историей из Корана, когда Ибрахим (Авраам) был готов принести в жертву собственного сына.

Курбан-байрам отмечается на 10-й день месяца зуль-хиджа — 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Из-за отличий в григорианском и мусульманском календарях празднование ежегодно сдвигается назад на 11 дней. В некоторых регионах нашей страны Курбан-байрам — официальный выходной. Так, в этот праздник отдыхают жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана и Чечни.

Счастливый день сердечных объятий

28 июня отмечается Счастливый день сердечных объятий. Фото © Freepik / prostooleh

Сегодня также отмечается в России и других странах такой трогательный праздник как Счастливый день сердечных объятий (Happy Heart Hugs Day). Вот что о нём известно: Неофициальный международный праздник;

Отмечается ежегодно 28 июня;

Как утверждается, инициатор — американская семья;

Дату выбрали в день появления у неё любимой собаки по кличке Арчи;

В этот день в соцсетях принято делиться фото с объятиями.

Виновник торжества — французский бульдог Арчи. Фото © Instagram (соцсеть заблокирована в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / archiebrindleton

Счастливый день сердечных объятий — это международный праздник, который мог появиться только в нашу цифровую эпоху. Дело в том, что отмечать его предложила простая американская семья, у которой живёт французский бульдог по кличке Арчи Бриндлтон — любитель пообниматься. Дата праздника выбрана как день его появления в семье. Хозяева пёсика поделились своей идеей в соцсетях, и её быстро подхватили. Теперь можно присоединиться к празднованию, опубликовав фото с объятиями и снабдив его тегом #happyhearthugsday.

Есть и другие праздники, посвящённые обнимашкам. Например, День объятий, отмечаемый 21 января. Но разве таких событий может быть слишком много? Тем более, давно доказано, что у объятий есть терапевтический эффект — они успокаивают и даже оздоравливают.

Международный день пирсинга

28 июня отмечается Международный день пирсинга. Фото © Freepik / karlyukav

На 28 июня также выпадает такой праздник, как Международный день пирсинга (International Body Piercing Day). Почитателей таких перемен в своём теле немало и в России. Вот что это за день: Международный, неофициальный;

Отмечается 28 июня каждый год, дата не смещается;

Приурочен ко дню рождения "отца современного пирсинга" Джеймса Марка Уорда;

В этот день проводятся встречи любителей пирсинга, акции в соцсетях.

Американец Джеймс Марк Уорд, дату рождения которого увековечили в этом празднике, много сделал для движения любителей пирсинга. Он в 1975 году открыл надомный салон пирсинга в Уэст-Голливуде. По сути, это была первая современная профессиональная студия пирсинга. Затем Уорд выпустил ещё несколько изданий, посвящённых своему увлечению.

Однако надо отметить, что сам пирсинг куда как старше. Например, есть данные о том, что прокалывание пупка практиковалось ещё в Древнем Египте. Люди могли и могут делать пирсинг по самым разнообразным причинам: из религиозных соображений, ради самовыражения, эстетической ценности, желанием улучшить сексуальные переживания. Врачи, впрочем, призывают быть осторожнее с таким увлечением. Неквалифицированный пирсинг может привести к печальным последствиям.

День числа Тау

28 июня отмечается День числа Тау. Фото © Freepik / stockking

Сегодня, 28 июня, также отмечается крайне малоизвестный праздник — День числа Тау (Tau Day), или День двух Пи. Это событие говорит о том, что и среди математиков бывают бунтари. Вот что известно о Дне числа Тау: Международный неофициальный праздник;

Отмечается ежегодно 28 июня, дата не переносится;

Был установлен, предположительно, в 2010 году;

Посвящён идее заменить число Пи на число Тау;

Отмечается только сторонниками такого предложения.

Оказывается, есть целое движение математиков, выступающих против числа Пи. Им не нравится тот факт, что приходится в формулах писать два числа Пи — 2π. Они выступают за то, чтобы ввести число Тау, которое бы как раз равнялось двум Пи и сократило бы формулы.

Инициативу приписывают педагогу и писателю Майклу Хартлу, который опубликовал "Манифест Тау", предложив ввести такое число. Предположительно, его же идея — отмечать каждый год День числа Тау, чтобы продвигать предложение в массы. Дату выбрали очень просто. День числа Пи отмечается 14 марта, так как эту дату можно записать как 3,14 на английский манер. Соответственно, День числа Тау должен приходиться на 6,28, то есть на 28 июня, сегодняшний день. Праздник, хоть и неофициальный, есть, а вот числа Тау пока так и нет. Математики всего мира не готовы отказываться от числа Пи, которое уже стало, в том числе и частью культуры человечества.

Именинники 28 июня

28 июня именины у актёра Михаила Пореченкова. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

На 28 июня 2023 года выпадает немало именин. Их сегодня отмечают обладатели следующих замечательных имён: Православные: Августин;

Амос;

Вит;

Герман;

Григорий;

Дула;

Ефрем;

Иероним;

Иона;

Касьян;

Лазарь;

Михаил;

Модест;

Фёдор. Католические: Ириней;

Леон.

Приметы 28 июня

День Фита

По церковному календарю сегодня чтут память Вита Римского — христианского святого, который жил во втором веке нашей эры. Он родился в семье знатного сицилийского сановника, но наставник смог привить ему веру в Бога. Согласно преданию, ещё будучи ребёнком, он мог убеждать идолопоклонников становиться христианами. О нём узнал правитель, сначала пытался убедить отречься от веры, а затем казнил. В тот момент Виту было 12 лет.

На Руси же Вита Римского называли Фитом, а день прозвали Фитом-овсяником. Считалось, что именно к этой дате нужно было заканчивать с посевной. А ещё в этот день было принято гадать и веселиться. Дата считалась несчастливой, и гуляниями пытались отогнать всё плохое.

Приметы на Фита-овсяника

Утром много росы — земля будет плодородной;

Алый закат — ночь будет холодная;

Птицы не поют рядом с домом — хворь завелась.

Авторы Вадим Андреев