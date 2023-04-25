Врач рассказал, при каких болезнях противопоказан пирсинг

Пирсинг категорически противопоказан при ряде заболеваний. Об этом предупредил доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков. В беседе с "Газетой.ru" специалист пояснил, что от процедуры стоит воздержаться во время обострения хронических заболеваний, при ОРВИ, серьёзных кожных и психических заболеваниях.

Как уточнил Хомяков, некоторые люди, которые сделали пирсинг, сталкиваются с аллергией. Чтобы от неё избавиться, следует сменить металл, из которого сделано украшение. Эксперт советует носить изделия из золота, платины, серебра.

Кроме того, не рекомендуется делать пирсинг людям с плохой свёртываемостью крови. А тем, кто его сделал во рту, нужно чаще посещать стоматолога из-за повышенного риска повредить зубы. Также врач призвал проходить процедуру в проверенном салоне, где будут соблюдаться правила безопасности и стерильности.