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28 июня, 14:16

Коран сожгли у главной мечети Стокгольма в Курбан-байрам

Иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети Стокгольма в Курбан-байрам

<p>Салван Момика. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/RT_India_news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@RT_India_news</a></p>

Салван Момика. Обложка © Twitter / @RT_India_news

На площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжёг Коран. Разрешение на проведение акции именно ему ранее дала шведская полиция. Акция длилась около получаса, потом её участники разошлись.

Организатором выступил 37-летний иммигрант из Ирака, мусульманин Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации. Он вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег её. За происходящим наблюдали представители шведских и международных СМИ, и ещё 200 человек. Мужчину, который пытался бросать камни в организатора, задержали полицейские.

Перед проведением акции Момика заявил журналистам агентства ТТ "Мы сожжём Коран, мы скажем: проснись, Швеция. Это демократия, опасно, если они скажут, что нам не разрешено это делать".

Премьер Швеции подлил масла в скандал вокруг сожжения Корана с разрешения полиции

Премьер Швеции подлил масла в скандал вокруг сожжения Корана с разрешения полиции

Напомним, полиция Стокгольма разрешила публично сжечь Коран. Акцию активисты договорились провести рядом с главной мечетью города в первый день праздника мусульман — Курбан-байрама. Сенатор Ковитиди заявила, что сжигание Корана говорит о нравственной деградации Швеции.

Ирина Фальке
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