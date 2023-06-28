Коран сожгли у главной мечети Стокгольма в Курбан-байрам

На площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжёг Коран. Разрешение на проведение акции именно ему ранее дала шведская полиция. Акция длилась около получаса, потом её участники разошлись.

Организатором выступил 37-летний иммигрант из Ирака, мусульманин Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации. Он вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег её. За происходящим наблюдали представители шведских и международных СМИ, и ещё 200 человек. Мужчину, который пытался бросать камни в организатора, задержали полицейские.

Перед проведением акции Момика заявил журналистам агентства ТТ "Мы сожжём Коран, мы скажем: проснись, Швеция. Это демократия, опасно, если они скажут, что нам не разрешено это делать".