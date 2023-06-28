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Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 17:16
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Коран сожгли у главной мечети Стокгольма в Курбан-байрам

Иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети Стокгольма в Курбан-байрам

Салван Момика. Обложка © Twitter / @RT_India_news

Салван Момика. Обложка © Twitter / @RT_India_news

На площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжёг Коран. Разрешение на проведение акции именно ему ранее дала шведская полиция. Акция длилась около получаса, потом её участники разошлись.

Организатором выступил 37-летний иммигрант из Ирака, мусульманин Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации. Он вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег её. За происходящим наблюдали представители шведских и международных СМИ и ещё 200 человек. Мужчину, который пытался бросать камни в организатора, задержали полицейские.

Перед проведением акции Момика заявил журналистам агентства ТТ: "Мы сожжём Коран, мы скажем — проснись, Швеция. Это демократия, опасно, если они скажут, что нам не разрешено это делать".

Премьер Швеции подлил масла в скандал вокруг сожжения Корана с разрешения полиции
Премьер Швеции подлил масла в скандал вокруг сожжения Корана с разрешения полиции

Напомним, полиция Стокгольма разрешила публично сжечь Коран. Акцию активисты договорились провести рядом с главной мечетью города в первый день праздника мусульман — Курбан-байрама. Сенатор Ковитиди заявила, что сожжение Корана говорит о нравственной деградации Швеции.

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Ирина Фальке
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