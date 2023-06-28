Премьер Швеции подлил масла в скандал вокруг сожжения Корана с разрешения полиции

Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон встал на сторону полиции, которая разрешила провести акцию с сожжением Корана у главной мечети столицы. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Это законно, но неуместно", — сказал глава правительства на пресс-конференции в Стокгольме. При этом премьер отказался обсуждать влияние акции на присоединение страны к НАТО.

Кристерссон добавил, что считает разрешение на подобные акции сферой компетенции правоохранителей, куда не следует вмешиваться. Он посоветовал всем сохранять спокойствие и думать о будущем Швеции, а не о том, как на сожжение Корана отреагируют в других странах.