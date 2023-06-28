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Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 16:20
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Премьер Швеции подлил масла в скандал вокруг сожжения Корана с разрешения полиции

Премьер Швеции Кристерссон назвал законным разрешение полиции сжечь Коран

Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон встал на сторону полиции, которая разрешила провести акцию с сожжением Корана у главной мечети столицы. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Это законно, но неуместно", сказал глава правительства на пресс-конференции в Стокгольме. При этом премьер отказался обсуждать влияние акции на присоединение страны к НАТО.

Кристерссон добавил, что считает разрешение на подобные акции сферой компетенции правоохранителей, куда не следует вмешиваться. Он посоветовал всем сохранять спокойствие и думать о будущем Швеции, а не о том, как на сожжение Корана отреагируют в других странах.

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Напомним, полиция Стокгольма разрешила публично сжечь Коран. Акцию активисты намерены устроить рядом с главной мечетью города в первый день праздника мусульман — Курбан-байрама.

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Татьяна Миссуми
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