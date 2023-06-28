Путин поправил форму морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком" в Дербенте

Президент России Владимир Путин по прилёте в Дербент поправил форму носителю чёрного чемоданчика. Видео оказалось в распоряжении Лайфа. На кадрах видно, как глава государства сперва пожал руку офицеру в форме ВМФ и одёрнул его китель.

Кстати, носильщики "ядерного чемоданчика" носят такую форму. Ценный груз доверяют сотрудникам Федеральной службы охраны, которых называют "операторами". Это сейчас они носят форму офицера военно-морского флота, а до ельцинских времён носильщики "ядерного чемоданчика" ходили в обычной военной форме. Является ли офицер в кадре с Путиным "оператором", нам неизвестно.