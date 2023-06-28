Путин поправил форму морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком" в Дербенте
Президент России Владимир Путин по прилёте в Дербент поправил форму носителю чёрного чемоданчика. Видео оказалось в распоряжении Лайфа. На кадрах видно, как глава государства сперва пожал руку офицеру в форме ВМФ и одёрнул его китель.
Кстати, носильщики "ядерного чемоданчика" носят такую форму. Ценный груз доверяют сотрудникам Федеральной службы охраны, которых называют "операторами". Это сейчас они носят форму офицера военно-морского флота, а до ельцинских времён носильщики "ядерного чемоданчика" ходили в обычной военной форме. Является ли офицер в кадре с Путиным "оператором", нам неизвестно.
Ранее Лайф писал, что Путин прибыл в Дербент, где проведёт совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Визит главы государства совпал с празднованием Курбан-байрама, или праздника жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа — паломничества к святым местам.