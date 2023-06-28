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28 июня, 15:53

Путин побывал в персидской цитадели Нарын-Кала в Дербенте

Президент России Владимир Путин во время командировки в Дербент побывал в легендарной персидской цитадели Нарын-Кала. Крепость входит в перечень ЮНЕСКО как значимый исторический и культурный памятник мировой значимости. Кадры с места событий публикует журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Путин побывал в персидской цитадели Нарын-Кала в Дербенте. Видео © t.me/zarubinreporter

У главы государства в Дагестане запланирована встреча с главой республики Сергеем Меликовым, а также ряд других мероприятий. Но главное мероприятие в ходе командировки Путина — совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

Путин вылетает в Дагестан

Путин вылетает в Дагестан

Обложка ©

t.me/zarubinreporter

Андрей Бражников
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