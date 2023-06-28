Путин: Запад отвернул от себя российских туристов русофобией

Страны, вводящие антироссийские санкции и поощряющие русофобию, вычеркнули себя из списка любимых у россиян туристических направлений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.

По оценке главы государства, в том числе антироссийская риторика Запада позволила наладить внутренний туризм в РФ, который и так последние годы активно развивается.

"Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы — разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнёров", — заметил Путин.