Россиянам назвали лучшие направления для отпуска без визы

Россияне могут въехать без визы в более чем 100 стран мира, среди которых государства как ближнего, так и дальнего зарубежья. О том, в какие из них дешевле и комфортнее отправиться, рассказал эксперт туристической отрасли Алексан Мкртчян в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По его словам, лучше не выбирать направления, где идут боевые действия или обнаружены опасные для жизни и здоровья болезни. Кроме того, с некоторыми странами, в числе которых Гондурас, Коста-Рика или Зимбабве, у России нет прямого сообщения — и поездка туда выйдет в прямом смысле "золотой".

Намного проще, отметил Мкртчян, россиянам попасть в постсоветские республики вроде Армении, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Узбекистана и Таджикистана, а среди стран дальнего зарубежья отличными вариантами станут Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Куба, Мальдивы, Тунис, Алжир и Марокко.

А вот в дружественные Китай и Иран, к сожалению, нашим согражданам виза всё ещё требуется. Что касается стран, куда россиянам полететь проще и комфортнее, то это, учитывая размеры России, зависит от начального пункта.

"Если живёте во Владивостоке, то вам дешевле и комфортнее всего в Таиланде. Если проживаете в Сочи — в Турции. А если ваше место жительства в Московском регионе, то тогда, наверное, лучше отправиться в [Объединённые] Арабские Эмираты", — заключил эксперт.