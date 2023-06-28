Стамбул стал у россиян самым востребованным направлением для отпуска в 2023 году

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, что в первой половине 2023 года россияне редко проводили отпуск внутри страны, а самым востребованным зарубежным городом первого полугодия стал Стамбул. Результаты исследования приводит "Газета.ru".

Турецкий город набрал 11,2% от общего количества заказов, что немного выше, чем в аналогичный период 2022-го (+0,9%). Вторую позицию занял Дубай (6,0%), рост спроса за год составил 20,0%. Третье место в рейтинге занял Минск с долей 4,2%. Столицу Белоруссии в этом году посетило на 55,8% меньше россиян.

Кроме того, в топ-10 вошли Бангкок и Паттайя, спрос на которые увеличился более чем в три раза, Алма-Ата и Париж, куда также стали ездить чаще. При этом уменьшился спрос на путешествия в Анталью, Ереван и Тбилиси.

На Россию пришлось 75% всех отельных заказов, этот показатель уменьшился на 11,9% в сравнении с первым полугодием 2022-го. А вот за границу стали выезжать на 67,8% чаще.