Россиянам дали простые советы, как сэкономить на отдыхе и не переплатить

Чтобы сэкономить на отдыхе и не переплатить, следует планировать поездки заранее, изучать местную кухню и выбирать правильное время для отпуска. Об этом в беседе с Лайфом рассказал маркетолог, креатор Тамерлан Скяев.

Маркетолог, креатор Тамерлан Скяев. Фото предоставлено Лайфу

"Бронируйте авиабилеты и отели заранее, так вы можете заработать значительные скидки. Кроме того, если вы путешествуете в небольшой группе, то общая стоимость услуг может быть значительно меньше", — отметил он.

По словам эксперта, цены на билеты и проживание могут сильно повлиять на бюджет. Лучше избегать поездок в пиковый сезон, когда их стоимость находится на максимуме. Вместо этого специалист советует путешествовать в межсезонье или во время распродаж. Также можно исследовать альтернативные варианты проживания.

"Вместо того, чтобы остановиться в дорогих отелях, рассмотрите другие варианты, такие как аренда квартиры или дома у местных жителей через Airbnb или другие сервисы. Это может повлиять на вашу стоимость проживания и существенно снизить расходы", — указал Скяев.

Кроме того, он рекомендовал узнавать о местных кафе и ресторанах, которые предлагают более доступные цены.