10 доказательств, что далеко не все мамы — святые женщины
Мама — первое слово... Это, конечно, так, но, повзрослев, понимаешь, что среди матерей бывают и такие, что лишний раз их и вспоминать не хочется. Собрали 10 отвратительных фотодоказательств.
"Мама заперла мой ингалятор и какие-то ещё вещи в сейфе отеля и забыла код", — Jack-Burke.
Фото © Reddit / Jack-Burke
"То, как мама и брат оставили всю посуду после моей двенадцатичасовой смены. Посудомоечная машина была пуста, но они оставили всё в раковине", — sirlardsalot.
Фото © Reddit / sirlardsalot
"Моя мама злится, что я всё ещё ношу маски. Недавно она просто пришла в мою комнату и разрезала их все, пока меня не было", — SwiftyShawn.
Фото © Reddit / SwiftyShawn
"Моя мама накачивает растения случайными таблетками с истекшим сроком годности, вместо того чтобы просто их выбросить", — Carbs_are_the_devil.
Фото © Reddit / Carbs_are_the_devil
"Как моя мама пользуется бумажными полотенцами", — ricioly.
Фото © Reddit / ricioly
"Каждый раз, когда моя мама снимает календарь, она делает новую дырку в стене, вместо того чтобы вставлять булавку в то же самое отверстие", — jekillhyde.
Фото © Reddit / jekillhyde
"Моя мама вешает этот замок на холодильник после ужина, потому что "я слишком сильно набрала", — p4755166.
Фото © Reddit / p4755166
"Мама стёрла половину Земли, пытаясь очистить мой глобус", — altrefdv.
Фото © Reddit / altrefdv
"Моя мама взялась попользоваться моим монитором", — Walnutclout.
Фото © Reddit / Walnutclout
"Мама случайно испекла одну из моих пластинок", — SpunkySpaceCat.
Фото © Reddit / SpunkySpaceCat
Reddit / p4755166, sirlardsalot