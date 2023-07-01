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1 июля, 08:00

10 доказательств, что далеко не все мамы — святые женщины

Мама — первое слово... Это, конечно, так, но, повзрослев, понимаешь, что среди матерей бывают и такие, что лишний раз их и вспоминать не хочется. Собрали 10 отвратительных фотодоказательств.

"Мама заперла мой ингалятор и какие-то ещё вещи в сейфе отеля и забыла код", — Jack-Burke.

Фото © Reddit / Jack-Burke

Фото © Reddit / Jack-Burke

"То, как мама и брат оставили всю посуду после моей двенадцатичасовой смены. Посудомоечная машина была пуста, но они оставили всё в раковине", — sirlardsalot.

Фото © Reddit / sirlardsalot

Фото © Reddit / sirlardsalot

"Моя мама злится, что я всё ещё ношу маски. Недавно она просто пришла в мою комнату и разрезала их все, пока меня не было", — SwiftyShawn.

Фото © Reddit / SwiftyShawn

Фото © Reddit / SwiftyShawn

"Моя мама накачивает растения случайными таблетками с истекшим сроком годности, вместо того чтобы просто их выбросить", — Carbs_are_the_devil.

Фото © Reddit / Carbs_are_the_devil

Фото © Reddit / Carbs_are_the_devil

"Как моя мама пользуется бумажными полотенцами", — ricioly.

Фото © Reddit / ricioly

Фото © Reddit / ricioly

"Каждый раз, когда моя мама снимает календарь, она делает новую дырку в стене, вместо того чтобы вставлять булавку в то же самое отверстие", — jekillhyde.

Фото © Reddit / jekillhyde

Фото © Reddit / jekillhyde

"Моя мама вешает этот замок на холодильник после ужина, потому что "я слишком сильно набрала", — p4755166.

Фото © Reddit / p4755166

Фото © Reddit / p4755166

"Мама стёрла половину Земли, пытаясь очистить мой глобус", — altrefdv.

Фото © Reddit / altrefdv

Фото © Reddit / altrefdv

"Моя мама взялась попользоваться моим монитором", — Walnutclout.

Фото © Reddit / Walnutclout

Фото © Reddit / Walnutclout

"Мама случайно испекла одну из моих пластинок", — SpunkySpaceCat.

Фото © Reddit / SpunkySpaceCat

Фото © Reddit / SpunkySpaceCat

10 смешных историй о беременных, после которых поверишь, что мозги и правда могут разжижаться

10 смешных историй о беременных, после которых поверишь, что мозги и правда могут разжижаться

Обложка ©

Reddit / p4755166, sirlardsalot

Сергей Трофимов
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