Регион

Уведомления отключены

30 июня, 17:08

В Китае представили фигурку Кадырова с тремя сменными парами рук и золотым пистолетом

На маркетплейсах Китая появится в продаже коллекционная фигурка Кадырова

<p>На китайских маркетплейсах появится в продаже фигурка Кадырова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/akhmeddudaev/1949" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ахмед Дудаев</a></p>

На китайских маркетплейсах появится в продаже фигурка Кадырова. Обложка © Telegram / Ахмед Дудаев

На китайских маркетплейсах появится в продаже коллекционная фигурка чеченского лидера Рамзана Кадырова. Официальный старт продаж начнётся во втором или третьем квартале текущего года. По предварительному заказу игрушка обойдётся в 12 тысяч рублей. На это внимание обратил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев. Он отметил, что Кадыров пользуется широкой популярностью в Китае, в связи с чем по его образу создали коллекционную фигурку.

"Рамзана Ахматовича во всём мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш национальный лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых", — написал Дудаев в телеграм-канале и опубликовал фото фигурки.

В комплекте к фигурке Кадырова также идут три сменные пары рук, кепка, чёрные ботинки, золотой пистолет и чехол к нему, а также сумка для патронов и ремень.

Кадыров выложил дружеское селфи с Путиным и обратился к мусульманам – бойцам СВО

Кадыров выложил дружеское селфи с Путиным и обратился к мусульманам – бойцам СВО

Ранее Кадыров заявил об увеличении потока добровольцев в зону проведения СВО. По его словам, желающих пополнить ряды спецназа "Ахмат" становится всё больше.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Китай
  • Рамзан Кадыров
  • Мировая политика
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров