В Китае представили фигурку Кадырова с тремя сменными парами рук и золотым пистолетом

На китайских маркетплейсах появится в продаже коллекционная фигурка чеченского лидера Рамзана Кадырова. Официальный старт продаж начнётся во втором или третьем квартале текущего года. По предварительному заказу игрушка обойдётся в 12 тысяч рублей. На это внимание обратил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев. Он отметил, что Кадыров пользуется широкой популярностью в Китае, в связи с чем по его образу создали коллекционную фигурку.

"Рамзана Ахматовича во всём мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш национальный лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых", — написал Дудаев в телеграм-канале и опубликовал фото фигурки.

В комплекте к фигурке Кадырова также идут три сменные пары рук, кепка, чёрные ботинки, золотой пистолет и чехол к нему, а также сумка для патронов и ремень.