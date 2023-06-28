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28 июня, 14:01

Кадыров выложил дружеское селфи с Путиным и обратился к мусульманам – бойцам СВО

Кадыров показал фото с Путиным, который попросил поздравить мусульман и на СВО

<p>Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с российским лидером Владимиром Путиным. Фото © t.me / <a href="https://t.me/RKadyrov_95/3723" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kadyrov_95</a></p>

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с российским лидером Владимиром Путиным. Фото © t.me / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал совместное селфи с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщил, что российский лидер передаёт искренние поздравления всем мусульманам с Курбан-байрамом. Политики встретились накануне дня празднования.

"Владимир Владимирович попросил меня передать свои искренние поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха, передать пожелания счастья, добра, мира и благополучия! Отдельно верховный главнокомандующий попросил поздравить бойцов, несущих службу на СВО", написал чеченский лидер.

Он подчеркнул, что Путин с огромным уважением "относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны". На встрече Кадыров отчитался об экономических достижениях региона и обсудил с главой государства дальнейшие планы по развитию Чечни.

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Напомним, Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца по лунному календарю и знаменует собой завершение хаджа — паломничества в Мекку. Путин поздравил мусульман России с праздником и отметил, что их община играет большую созидательную роль в жизни страны.

Татьяна Миссуми
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