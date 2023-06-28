Путин поздравил мусульман в России с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости", — говорится в телеграмме главы государства.

Президент подчеркнул, что мусульманская община РФ играет большую, созидательную роль в жизни страны, а также вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. Также Путин отметил, что, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют самоотверженность, отвагу и мужество, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию.

В заключение Путин пожелал мусульманам здоровья и успехов.